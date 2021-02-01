Türkiye'nin ilk akıllı "sürücüsüz otobüs" çalışmalarında sona gelindi. Türk mühendisler tarafından üretilen otobüs, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin içerisinde test sürüşü gerçekleştirildi. Törene Başkan Erdoğan da katıldı.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin ilk elektrikli sürücüsüz otobüsü test ediyor. Elektrikli sürücüsüz otomobil sene başında duyurulmuştu.

TEST SONRASI BÖYLE KONUŞTU

Başkan Erdoğan, "Ortaklaşa üretmiş durumdalar. Şu andaki aracın boyu 8 metre. Ses vesaire hiçbir şey söz konusu değil. Yapay zeka olarak da gerek yayalara karşı duyarlı, trafik sinyallerine karşı duyarlı böyle bir araca sahip olmak, yıl sonuna kadar 24 metreye kadar elektrikli hale getirilecek.



Seri üretimle birlikte bu sektörde inanıyorum ki ülkemizin de markaların adını da duyuracaklar. Bütün mesele bu adımın da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden atılmış olması bizi ayrıca mutlu etmiştir.



Her şey artık elektrikli dönecek. Böyle bir sürecin içerisindeyiz. Temiz enerjinin de ön adımları... Dünya temiz enerjiye gidiyor.



Bize de diyorlar iklim değişikliği noktasında neden adım atıyorsunuz diye? ABD adım atsın biz de atarız. Onlar atmaz biz atarsak sanayimizde durum ortada." dedi.

Öte yandan Başkan Erdoğan, "Külliye'de misafirlerimizi karşılamada çok ses getirecek." ifadelerini kullandı.

Kabine toplantımıza, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric ile gidiyoruz. https://t.co/RgPmxgnIBZ — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 1, 2021

KRİTİK TOPLANTIYA BÖYLE GİTTİ

Erdoğan, sosyal medya paylaşımında "Kabine toplantımıza, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric ile gidiyoruz." dedi.