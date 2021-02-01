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Son dakika: Elektrikli sürücüsüz otobüs tanıtıldı! İlk yolcusu Başkan Erdoğan

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk mühendislerin ürettiği aracı test ediyor. , sosyal medya paylaşımında "Kabine toplantımıza, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric ile gidiyoruz." dedi.

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Giriş Tarihi: 01.02.2021 Güncelleme Tarihi: 01.02.2021
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Son dakika: Elektrikli sürücüsüz otobüs tanıtıldı! İlk yolcusu Başkan Erdoğan

Türkiye'nin ilk akıllı "sürücüsüz otobüs" çalışmalarında sona gelindi. Türk mühendisler tarafından üretilen otobüs, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin içerisinde test sürüşü gerçekleştirildi. Törene da katıldı.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin ilk elektrikli sürücüsüz otobüsü test ediyor. Elektrikli sürücüsüz otomobil sene başında duyurulmuştu.

Elektrikli sürücüsüz otobüs tanıtıldı! İlk yolcusu Başkan Erdoğan ELEKTRİKLİ SÜRÜCÜSÜZ OTOBÜS TANITILDI! İLK YOLCUSU BAŞKAN ERDOĞAN

TEST SONRASI BÖYLE KONUŞTU
Başkan Erdoğan, "Ortaklaşa üretmiş durumdalar. Şu andaki aracın boyu 8 metre. Ses vesaire hiçbir şey söz konusu değil. Yapay zeka olarak da gerek yayalara karşı duyarlı, trafik sinyallerine karşı duyarlı böyle bir araca sahip olmak, yıl sonuna kadar 24 metreye kadar elektrikli hale getirilecek.

Seri üretimle birlikte bu sektörde inanıyorum ki ülkemizin de markaların adını da duyuracaklar. Bütün mesele bu adımın da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden atılmış olması bizi ayrıca mutlu etmiştir.

Her şey artık elektrikli dönecek. Böyle bir sürecin içerisindeyiz. Temiz enerjinin de ön adımları... Dünya temiz enerjiye gidiyor.

Bize de diyorlar iklim değişikliği noktasında neden adım atıyorsunuz diye? ABD adım atsın biz de atarız. Onlar atmaz biz atarsak sanayimizde durum ortada." dedi.

Öte yandan Başkan Erdoğan, "Külliye'de misafirlerimizi karşılamada çok ses getirecek." ifadelerini kullandı.

KRİTİK TOPLANTIYA BÖYLE GİTTİ
Erdoğan, sosyal medya paylaşımında "Kabine toplantımıza, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric ile gidiyoruz." dedi.


VARANK'TAN FLAŞ AÇIKLAMA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise açıklamasında "Sn. Cumhubaşkanımızın tanıttığı bu araç bir test aracı değil... Ön gösterim aracı da değil... Seri üretim hattından çıkarak satışı gerçekleşen, Türk Mühendisleri Tarafından Geliştirilen Dünyanın İlk Seri Üretim 4. Seviye Sürücüsüz Elektrikli Otobüsü" ifadelerini kullandı.

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