Barajlar bir gecede doldu! İşte yeni doluluk oranları...

Maksimum göl hacmi 306,5 milyon metreküp olan Tahtalı'da da sadece bir gecede doluluk oranı yüzde 5 arttı. Bir gün önce yüz 55 seviyesindeki Çeşme Kutlu Aktaş Barajı'ndaki artış da dikkat çekici boyuta ulaştı.