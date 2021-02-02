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Barajlar bir gecede doldu! İşte yeni doluluk oranları...

Son günlerde şiddetli sağanak yağışların yaşandığı 'de baraj seviyeleri bir gecede yükseldi. Bazı barajların yüzde yüz dolması nedeniyle DSİ tarafından suyun belli kısmı tahliye edildi. İşte barajlardaki son durum...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.02.2021 Güncelleme Tarihi: 02.02.2021
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Barajlar bir gecede doldu! İşte yeni doluluk oranları...

Tarihin rekor yağışlarından birinin yaşandığı 'de barajlardaki su miktarı bir gecede dikkat çekici ölçüde yükseldi.

BAZILARI YÜZDE YÜZ DOLDU

Kentin en önemli su havzası 'nın doluluk oranı yüzde 50'ye ulaştı. ve Ürkmez barajlarında ise doluluk yüzde 100'ü bulunca DSİ tarafından barajlardaki suyun kontrollü olarak tahliyesine başlandı.

BİR GECELİK YAĞIŞ YETTİ

İzmir'de rekor yağışlar barajlardaki doluluk oranlarına olumlu yansıdı. Sadece bir gecelik yağışın ardından kentte tüm barajlardaki su seviyesi yükseldi.

Bir gün önce doluluk oranı yüzde 70 olan ile yüzde 80 olan 'nda yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı.

Maksimum göl hacmi 8 milyon metreküp olan Balçova Barajı ile 8,6 milyon metreküp olan Ürkmez Barajı'ndan tarafından güvenlik amacıyla kontrollü bir şekilde su tahliyesine başlandı.

Doluluk oranı bir gün önce yüzde 45 seviyesindeki kentin en büyük su kaynağı Barajı'nda ise bugün itibariyle yüzde 50 seviyesine ulaşıldı.

Maksimum göl hacmi 306,5 milyon metreküp olan Tahtalı'da da sadece bir gecede doluluk oranı yüzde 5 arttı. Bir gün önce yüz 55 seviyesindeki Çeşme Kutlu Aktaş Barajı'ndaki artış da dikkat çekici boyuta ulaştı.

16,5 milyon metreküp kapasiteye sahip barajdaki doluluk oranı yüzde 70'e yaklaştı. Derelerden halen yoğun bir su akışı olduğu ve barajlarda su seviyesindeki artışın önümüzdeki günlerde de devam edeceği öngörülüyor.

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