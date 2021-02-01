Yerli koronavirüs aşısının formülü açıklandı!

4-İLK MİLLİ DNA AŞIS

7 AŞI çalışmasından biri ise DNA aşı adayı oldu. 'COVID-19'a Karşı Hızlı DNA Aşısı Geliştirilmesi' isimli aşı projesinin hayvanlar üzerindeki deneyleri tamamlandı. Üretim sürecine başlanırken, laboratuvar ölçekli çalışmaları devam ediyor. Yapılan bu çalışmayla ülkemizin ilk milli DNA aşısı da salgın döneminde geliştirilerek, özel sektör ile işbirliği içerisinde klinik çalışma aşamasına geçmek için hazır bekliyor. Proje Ege Üniversitesi tarafından yürütülürken, başında ise Doç. Dr. Mert Döşkaya bulunuyor.