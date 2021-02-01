Son dakika: Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Türkiye genelinde 29 Ocak 2021 Cuma günü 21:00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05:00 itibariyle sona erdi.



BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 30 Kasım 2020 tarihinde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) ile mücadeleye yönelik yeni tedbirleri açıklamıştı.

Erdoğan, hafta içi her gün 21.00-05.00 saatlerinde, hafta sonları da cuma saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını belirtmişti.



İLKİ 4-7 ARALIK TARİHİNDE UYGULANDI

Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilki 4-7 Aralık tarihlerinde yapıldı.



Bu kapsamda dokuzuncusu 15 Ocak Cuma günü 21.00'de başlayan ve hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

YENİ KARARA KADAR DEVAM EDECEK

Yeni bir karar alınıncaya kadar sokağa çıkma kısıtlamalarına devam edilecek.