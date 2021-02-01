Son dakika: Yüz yüze eğitime geçiş nasıl olacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklayacak

BAŞKAN ERDOĞAN TARİHLERİ DUYURDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Başkan Erdoğan okulların açılacağı tarihi duyurdu.

Erdoğan, "Köy okullarında 15 Şubat'ta eğitim öğretimin başlamasını kararlaştırdık." dedi.

Başkan Erdoğan, "8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim-öğretimin 1 Mart'ta başlaması için hazırlıklara başlanacak." açıklamasını yaptı.