Son dakika: Yüz yüze eğitime geçiş nasıl olacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklayacak
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın saat 10.00'da yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarına ilişkin basın toplantısı düzenleyecek. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında okulların açılış tarihini duyurmuştu. İşte bütün öğrencileri ilgilendiren haberin detayları...
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, Bakan Ziya Selçuk'un 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarına ilişkin basın açıklamasını yarın saat 10.00'da yapacağı duyuruldu.
Açıklama, frekans üzerinden ortak canlı yayınla paylaşılacak.
BAŞKAN ERDOĞAN TARİHLERİ DUYURDU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.
Başkan Erdoğan okulların açılacağı tarihi duyurdu.
Erdoğan, "Köy okullarında 15 Şubat'ta eğitim öğretimin başlamasını kararlaştırdık." dedi.
Başkan Erdoğan, "8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim-öğretimin 1 Mart'ta başlaması için hazırlıklara başlanacak." açıklamasını yaptı.
Ayrıca Erdoğan açıklamasında "Okulların açıldığı köylerde vaka artışı yaşanması halinde eğitim öğretime yeniden ara verilebilecek." mesajını verdi.
Öte taraftan Erdoğan, Vakaların belirli sayısının altına düşmesiyle esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesi takvimini başlatmayı planlıyoruz." notunu düştü.