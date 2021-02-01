Adil Öksüz'ün yeğeni Halil Öksüz itirafçı oldu: İstifa ettiğimi duyunca bana kızdı

2014'TE EMEKLİ OLDU

Halik Öksüz iddianameye yansıyan ifadesinde, TSK'ya nasıl girdiğini, akrabası Adil Öksüz'ün kendisine nasıl yol gösterdiğini detaylıca anlattı. İtirafçı olarak verdiği ifadeye göre Öksüz, 1987'de Kuleli Askeri Lisesi'ni kazandı. 1991'de Kara Harp Okulu'na geçiş yaptı. 1996'da Teğmen olarak mezun oldu. 8 aylık İstanbul Tuzla'daki sınıf okulundan sonra Amasya'ya atandı. Şanlıurfa, Kıbrıs, Gaziantep ve en son binbaşı rütbesiyle emekli olduğu 2014'te ise son olarak Sivas'ta görev yaptı.