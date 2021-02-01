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Adil Öksüz'ün yeğeni Halil Öksüz itirafçı oldu: İstifa ettiğimi duyunca bana kızdı

FETÖ'nün hava kuvvetleri imamı ve 15 temmuz darbe girişiminin sivil yöneticisi olan ’ün yeğeni emekli Binbaşı itirafçı oldu.  Halil Öksüz  ifadesinde, "İstifa ettiğimi söylediğimde (Adil Öksüz) bana kızarak sitem etti. Vefasız olduğumu söyledi." dedi. Adil Öksüz'ün 1986'da kendisini Beştepe'deki bir örgüt evine yerleştirdiğini aktaran Halil Öksüz, kendisini askeri sınavlara yönlendiren kişinin Adil Öksüz olduğunu vurguladı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 01.02.2021 Güncelleme Tarihi: 01.02.2021
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Adil Öksüz'ün yeğeni Halil Öksüz itirafçı oldu: İstifa ettiğimi duyunca bana kızdı

2014 yılına kadar 'nda binbaşı rütbesinde görev yapan , Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen ankesörlü telefon soruşturmasına takıldı. Gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan Halil Öksüz, etkin pişmanlıktan yararlanma talebiyle ifade verdi. Hakkında ' üye olma' suçu kapsamında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

2014'TE EMEKLİ OLDU

Halik Öksüz iddianameye yansıyan ifadesinde, TSK'ya nasıl girdiğini, akrabası 'ün kendisine nasıl yol gösterdiğini detaylıca anlattı. İtirafçı olarak verdiği ifadeye göre Öksüz, 1987'de 'ni kazandı. 1991'de 'na geçiş yaptı. 1996'da Teğmen olarak mezun oldu. 8 aylık İstanbul Tuzla'daki sınıf okulundan sonra 'ya atandı. , , ve en son binbaşı rütbesiyle emekli olduğu 2014'te ise son olarak 'ta görev yaptı.

KOD ADINI ADİL ÖKSÜZ SEÇTİ

Emekli olduktan sonra İstanbul'a taşınarak inşaat işleriyle uğraştı. Adil Öksüz'ün 1986'da kendisini Beştepe'deki bir örgüt evine yerleştirdiğini aktaran Halil Öksüz ifadesinde, kendisini askeri sınavlara yönlendiren kişinin Adil Öksüz olduğunu vurguladı. Öksüz ifadesine şu şekilde devam etti: "Kod adım 'Levent'di. Muhtemelen bu ismi Adil Öksüz seçti. 'nın bir kitabını ezberleyerek askeri lise sınavına çalıştım. Bu kitap o dönem meşhurdu. Kuleli'yi kazanınca Adil Öksüz'le İstanbul'a gittik. 4 yıl boyunca 'Erol' isimli şahsın yanına yerleştirilerek görüştüm. Öksüz beni bırakarak Ankara'ya döndü."

KIZIP 'VEFASIZ' DEMİŞ

Görev sürecince mahrem imamlarla görüştüğünü ancak 17-25 Aralık süreciyle örgüte bakış açısının değiştiğini öne süren Halil Öksüz, emekli olana kadar kendisinden sorumlu olan mahrem imamların isimlerini savcılıkla paylaştı. Adil Öksüz'ün TSK'daki konumunu bilmediğini iddia eden Halil Öksüz, "Kendisiyle en son 2015 yılında annesinin hastalığını nedeniyle evine gittiğimde karşılaştım. İstifa ettiğimi söylediğimde bana kızarak sitem etti. Vefasız olduğumu söyledi" dedi. Örgüt içi iletişimde kullanılan 'Kakao' programını da kullanan Öksüz hakkında savcılık tarafından, "FETÖ'nün hiyerarşik yapılanması içerisinde bilerek ve benimseyerek yer alarak kül halindeki ve süreklilik arz eden eylemleri ile FETÖ terör örgütünün üyesi olduğu anlaşılmıştır" denilerek, etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanıp uygulanmaması, iddianamenin gönderildiği mahkemenin takdirine bırakıldı.

MAAŞININ YÜZDE 20'SİNİ AKTARDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Halil Öksüz hakkındaki iddianamesine göre Öksüz, örgütsel toplantılara katıldı. Maaşının yüzde 20'sini himmet olarak örgüte aktardı. Örgütsel tedbir ve talimatlara uygun bir şekilde hareket etti. Ankesörlü telefon ile örgütün 4 mahrem imamıyla ardışık aranması tespit edildi. Zaman Gazetesi'ne aboneliği de bulunan Öksüz'ün Bank Asya'da halen açık görülen bir hesaba sahip olduğu belirlendi.

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