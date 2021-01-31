31 Ocak 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika haberleri... 'nin kuzeyindeki Bab ve ilçelerinde düzenlenen terör saldırılarında 10 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.01.2021 Güncelleme Tarihi: 31.01.2021
ABONE OL

SON DAKİKA HABERİ | Kilis ilinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez'in ilçe merkezinde, Suriye Geçici Hükümet Binası ve Azez Kültür Merkezi'nin yanında araca yerleştirilmiş bomba infilak ettirildi.

Saldırıda 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Azez'deki patlamadan kısa süre sonra, Bab ilçesinin 5 kilometre doğusunda yer alan Zerzur bölgesindeki araç kontrol noktasında da patlama meydana geldi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Suriyede neler oluyor? Bidenın göreve gelmesiyle saldırılar neden arttı? A Haber canlı yayınında flaş açıklamalar SURİYE'DE NELER OLUYOR? BİDEN'IN GÖREVE GELMESİYLE SALDIRILAR NEDEN ARTTI? A HABER CANLI YAYININDA FLAŞ AÇIKLAMALAR

Afrinde bombalı terör saldırısı! Çok sayıda sivil hayatını kaybetti AFRİN'DE BOMBALI TERÖR SALDIRISI! ÇOK SAYIDA SİVİL HAYATINI KAYBETTİ
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA