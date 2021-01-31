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Yunanistan'ın Türkiye karşıtı hamlesi Almanya'dan döndü Reis hazımsızlığı çöktü

Doğu Akdeniz ve Ege'de kışkırtıcı politikalarına devam eden Yunanistan, Türkiye'ye sınıfı denizaltıların verilmemesi için ile temasa geçti. Yunanistan'ın provokasyonları Almanya'yı ikna etmeye yetmedi.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 31.01.2021
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Yunanistan'ın Türkiye karşıtı hamlesi Almanya'dan döndü Reis hazımsızlığı çöktü

Türkiye ile 5 yıl aradan sonra AB'nin baskısıyla masaya oturan Yunanistan provokasyon hamleleri ve gerginliği tırmandıracak girişimlerden vazgeçmiyor. Görüşmelerin ardından Atina hükümetinin ilk attığı adım 'dan Türkiye ile ortak ürettiği sınıfı 6 denizaltının teslim edilmemesi için girişimde bulundu.

SKANDAL ADIM

Maksimalist iddiaları ile Doğu Akdeniz'de gerilim yaratan Yunanistan, Türkiye ile sorunlarını çözmek için AB dayanışması adı altında yürüttüğü 'yaptırım diplomasisi'nden sonuç alamadı.

AB ülkelerine müzakereden kaçmadığını kanıtlamak için istikşafi görüşmelerin 61'incisi için İstanbul'da masaya oturan Atina, uzlaşmazlık olan tüm konuları görüşmekten kaçındı, karasuları ve kıta sahanlığı dışında sorunlarla ilgili konuşmak istemedi. Görüşmelerin ardından komşunun ilk attığı adım Almanya'dan Türkiye ile ortak ürettiği Reis sınıfı 6 denizaltının teslim edilmemesi için girişimde bulundu.

BERLİN SICAK BAKMIYOR

Yunanistan'ın ısıtıp ısıtıp Türkiye ile işbirliği yapan ülkelerin önüne koyduğu 'Türkiye'ye savunma sanayii ambargosu' önerisi Almanya tarafından bir kez daha reddedildi.

Türkiye ile Alman Thyssenkrupp firması arasında 2011 yılında yürürlüğe giren yeni tip denizaltı projesi kapsamında yapılacak 214 sınıfı 6 adet denizaltının teslimatının hiç yapılmaması ya da geciktirilmesi önerisi Alman Yeşiller ve Sol Parti tarafından da destekleniyor. Buna karşın, hükümet bu taleplere sıcak bakmıyor. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın geçtiğimiz hafta Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyarette konunun gündeme geldiği ve Almanya'dan ihracat izni çıkmayan ürünlerin listesinin kendilerine verildiği öğrenildi. Üst düzey diplomatik kaynaklar, Yunanistan'ın Türkiye'ye savunma alanında yaptırım uygulanması talebine Almanya'nın karşı olduğunu ifade etti.

YUNAN'A SOĞUK DUŞ

Atina, Doğu Akdeniz geriliminin tırmanışta olduğu dönemde bu denizaltıların kendilerine karşı kullanılabileceğini öne sürerek Almanya'dan teslimatı durdurmasını istedi. Ankara ile kritik önemde savunma işbirliği yapan Almanya bu talebi o dönem de kesin bir dille reddetti. Bunun üzerine Yunanistan'ın Berlin hükümeti aleyhine açıklamalar yapması da durumu değiştirmedi.

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