Yunanistan'ın Türkiye karşıtı hamlesi Almanya'dan döndü Reis hazımsızlığı çöktü

BERLİN SICAK BAKMIYOR

Yunanistan'ın ısıtıp ısıtıp Türkiye ile işbirliği yapan ülkelerin önüne koyduğu 'Türkiye'ye savunma sanayii ambargosu' önerisi Almanya tarafından bir kez daha reddedildi.

Türkiye ile Alman Thyssenkrupp firması arasında 2011 yılında yürürlüğe giren yeni tip denizaltı projesi kapsamında yapılacak 214 sınıfı 6 adet denizaltının teslimatının hiç yapılmaması ya da geciktirilmesi önerisi Alman Yeşiller ve Sol Parti tarafından da destekleniyor. Buna karşın, hükümet bu taleplere sıcak bakmıyor. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın geçtiğimiz hafta Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyarette konunun gündeme geldiği ve Almanya'dan ihracat izni çıkmayan ürünlerin listesinin kendilerine verildiği öğrenildi. Üst düzey diplomatik kaynaklar, Yunanistan'ın Türkiye'ye savunma alanında yaptırım uygulanması talebine Almanya'nın karşı olduğunu ifade etti.