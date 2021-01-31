Atilla Pekdemir kimdir? Atilla Pekdemir neden öldü? Hastalığı neydi?

Sonra özlediği sanat dünyasına geri döndü. Hadi Çaman Yeditepe Oyuncuları Tiyatrosu'nda "Aşkın Yaşı Yoktur" adlı tiyatro oyununda Suna Keskin ile başrolü paylaştı. Sadri Alışık Tiyatrosu'nun "Kaç Baba Kaç" adlı tiyatro oyununda Cengiz Küçükayvaz, Özlem Savaş, Aybüke Karakullukçu ile oynadı.

Atilla Pakdemir, karikatür ve seramikle uğraşmayı seviyor. Sanatçı, Karikatürcüler Derneği'nin 51 numaralı üyesidir. Kendi karikatürlerinden oluşan bir sergi açmayı düşünüyor. Koyu Gençlerbirliği Spor Kulübü taraftarı olan Pakdemir, birçok dizide sinema filminde ve tiyatro oyunlarında oynamıştır. En son atv'de yayınlanmakta olan başrolünde Sinem Kobal'ın oynadığı Selena adlı bir bilimkurgu dizisinde "Müstakil Karadut" adlı bir karakteri oynamıştır. TRT'de daha önce Yeşil Deniz dizisinde oynamış olan Pakdemir, yine bir TRT dizisi olan Adını Sen Koy dizisinde oynamaktadır.