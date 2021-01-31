31 Ocak 2021, Pazar
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SON DAKİKA HABERİ: Emniyet Genel Müdürlüğünden "mobbing nedeniyle intihar" haberine yalanlama!

, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli memurunun nedeniyle ettiği yönündeki haberleri yalanladı. Açıklamada, "Acı olayın, iddia edildiği gibi mobbing ile ilgisinin bulunmadığı yapılan tespitler sonucunda anlaşılmıştır. Haberde yer aldığı şekliyle polis memurunun geride bıraktığı bir not da söz konusu değildir" ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi: 31.01.2021 Güncelleme Tarihi: 31.01.2021
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SON DAKİKA HABERİ: Emniyet Genel Müdürlüğünden mobbing nedeniyle intihar haberine yalanlama!

SON DAKİKA: Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, bir gazete ve bazı sosyal medya platformlarında, "22 yaşında bir polis memuru mobbing nedeniyle intihar etti" başlıklı haberlerin yayımlandığı belirtildi.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurunun intiharının emniyet teşkilatını derinden üzdüğü ifade edilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Acı olayın, iddia edildiği gibi ile ilgisinin bulunmadığı yapılan tespitler sonucunda anlaşılmıştır. Hayatına son veren memurunun, Koruma Büro Amirliğinde görevli olduğu iddiası kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Haberde yer aldığı şekliyle polis memurunun geride bıraktığı bir not da söz konusu değildir. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğünün olayla ilgili yaptığı açıklamada belirtildiği üzere, polis memuru, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Levent Polis Merkezi Amirliğinde görevli olup, meslektaşımızın intiharının iddialarla bir ilgisi bulunmamaktadır. Bu asılsız iddialar, polis teşkilatımızın ve merhum polis memurumuzun ailesinin acısını daha da arttırmaktadır. Meslektaşımızın acılı ailesine başsağlığı, polis teşkilatımıza ve mesai arkadaşlarına sabırlar dileriz."

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