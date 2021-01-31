01 Şubat 2021, Pazartesi
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Son dakika: Dışişleri Bakanlığından Somali’de meydana gelen terör saldırısına kınama

Son dakika haberi... , ’nin şehrinde meydana gelen terör saldırısını kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Somali'nin Mogadişu kentinde bulunan Afrik Otel'e terör örgütü Eş-Şebab tarafından bugün düzenlenen bombalı saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

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Giriş Tarihi: 31.01.2021 Güncelleme Tarihi: 31.01.2021
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Son dakika: Dışişleri Bakanlığından Somali’de meydana gelen terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Somali'nin Mogadişu şehrinde bulunan Afrik Otel'e terör örgütü Eş-Şebab tarafından bugün (31 Ocak) düzenlenen bombalı saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı kuvvetle kınıyoruz. Kardeş Somali halkına ve Hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Türkiye, terörle mücadelede Somali Hükümeti ve halkının yanında durmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

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