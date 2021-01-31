31 Ocak 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Somali’nin başkenti Mogadişu'da büyük patlama

Son dakika: Somali’nin başkenti Mogadişu'da büyük patlama

haberi... ’nin başkenti 'nun en işlek caddelerinden birinde büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından silah sesleri duyulduğu öğrenildi.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 31.01.2021 Güncelleme Tarihi: 31.01.2021
ABONE OL

SON DAKİKA: Şiddetli patlama 'nun KM4 Caddesi'nde, genelde üst düzey politikacıların toplandığı Afrik Hotel'in önünde gerçekleşti.

Patlama sonrası terör örgütü Eş-Şebab militanlarının girdiği Afrik Hotel'in güvenlik görevlileriyle teröristler arasındaki çatışma devam ediyor.

Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Terör örgütü Eş-Şebab, 'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

SON DAKİKA HABERİ | Somali’nin başkenti Mogadişu'da büyük patlama SON DAKİKA HABERİ | SOMALİ’NİN BAŞKENTİ MOGADİŞU'DA BÜYÜK PATLAMA

Hindistan’daki İsrail Büyükelçiliği yakınında patlama HİNDİSTAN’DAKİ İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİ YAKININDA PATLAMA
Son dakika: Dışişleri Bakanlığından Libya Deniz Akademisi'ndeki patlama için başsağlığı mesajı SON DAKİKA: DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN LİBYA DENİZ AKADEMİSİ'NDEKİ PATLAMA İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA