Son dakika: Somali’nin başkenti Mogadişu'da büyük patlama
Son dakika haberi... Somali’nin başkenti Mogadişu'nun en işlek caddelerinden birinde büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından silah sesleri duyulduğu öğrenildi.
DÜNYA AA
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Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.
SON DAKİKA: Şiddetli patlama Mogadişu'nun KM4 Caddesi'nde, genelde üst düzey politikacıların toplandığı Afrik Hotel'in önünde gerçekleşti.
Patlama sonrası terör örgütü Eş-Şebab militanlarının girdiği Afrik Hotel'in güvenlik görevlileriyle teröristler arasındaki çatışma devam ediyor.
Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.