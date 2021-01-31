31 Ocak 2021, Pazar
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Son dakika: Yusufeli Barajı'nda sona doğru! İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Aşkınan çalışan yorulmaz

'de, üzerinde yapımı süren 275 metre gövde yüksekliği ile ’nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3’üncü en yüksek barajı olacak 'nın gövdesinin tamamlanmasına 1 metre kaldı. Türkiye’nin öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından 2891 gündür gece gündüz sürdürülen çalışma ile inşa edilen baraj projesinde son 152 bin metreküp betonun dökümü gerçekleştiriliyor. Yusufeli Barajı ile ilgili sosyal medya hesabından bir video paylaşan İletişim Başkanı , "Türkiye’nin en büyük, dünyanın 3. büyük barajı olan inşasında iş makinelerinin günlük rutinleri böyleydi. Aşkınan çalışan yorulmaz." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 31.01.2021 Güncelleme Tarihi: 31.01.2021
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Son dakika: Yusufeli Barajı'nda sona doğru! İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Aşkınan çalışan yorulmaz

sınırları içerisinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip 'nun en büyük nehirlerinden olan 'deki üzerinde, 26 Şubat 2013 tarihinde, Başkan tarafından telekonferans bağlantısı ile temeli atılan ve HES Projesi inşaatı sürüyor. 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda, 558 megavat kurulu güce sahip santral ile 2,5 milyon insanın elektrik ihtiyacı karşılanabilecek.

Yusufeli Barajı'nda sona doğru! İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Aşkınan çalışan yorulmaz YUSUFELİ BARAJI'NDA SONA DOĞRU! İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN: AŞKINAN ÇALIŞAN YORULMAZ

Yusufeli Barajı'ndaki çalışmalara dair video paylaşan İletişim Başkanı , "Bırakır mısınız lütfen aşağı inmek istemediklerini söylüyorlar. Türkiye'nin en büyük, dünyanın 3. büyük barajı olan inşasında iş makinelerinin günlük rutinleri böyleydi. Aşkınan çalışan yorulmaz." ifadelerini kullandı.


274 METREYE ULAŞILDI

Türkiye'nin öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edilen baraj projesinde, 2891 gündür gece gündüz sürdürülen çalışmalarda 274 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı. Gövde imalatının tamamlanmasına 1 metre kalan barajda lider blokta son beton dökümleri yapılıyor. 152 bin metreküp betonun da dökülmesi ile 275 metrelik gövde imalatı tamamlanacak.



GÖVDE 100 KATLI GÖKDELENE EŞİT

Baraj inşaatında, 440 metre temel kotundan başlanarak, 710 metre kotuna yükselecek olan 275 metrelik gövde inşa edilecek. Gövde yüksekliği 100 katlı gökdelene eş değer olacak Yusufeli Barajı'nda, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol veya 120 metrekarelik 60 bin konutun inşa edilebileceği 4 milyon metreküp beton kullanılacak. Günde 6 bin 500 metreküp beton dökümünün 3 hava hattı ile taşımalı olarak sürdüğü baraj projesinde bu yılın yarısından itibaren su tutulmaya başlanacak ve elektrik üretimine geçilecek.



143 BARAJ PLANLANIYOR

Çoruh Nehri'nin Türkiye sınırları içerisindeki memba kısmındaki Laleli Barajı ile mansap kısmındaki TBMM 85'inci Yıl Muratlı Barajı arasında ana kolda 10, yan kollarda ise 7 baraj planlandı.

Bu projelerden ana kolda 4 baraj projesi işletmeye alındı. Ana kolda 1 barajın inşaatı sürerken, 3 barajda da planlama aşamasına gelindi. Yan kollarda ise 1 barajın inşaat halinde, 5 barajın ise planlama aşamasında olduğu öğrenildi. Çoruh Havzası'nda yan kollar ile birlikte inşa edilecek 143 baraj ve HES projesi ile yılda 14 bin 552 gigavat elektrik üretimine ulaşılacak.

Yüzde 96'lık bölümü tamamlanan Yusufeli Barajı'ndan tarihi rekor! YÜZDE 96'LIK BÖLÜMÜ TAMAMLANAN YUSUFELİ BARAJI'NDAN TARİHİ REKOR!
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