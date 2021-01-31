Türkiye sınırları içerisinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden olan Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde, 26 Şubat 2013 tarihinde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans bağlantısı ile temeli atılan Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatı sürüyor. 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda, 558 megavat kurulu güce sahip santral ile 2,5 milyon insanın elektrik ihtiyacı karşılanabilecek.

Yusufeli Barajı'ndaki çalışmalara dair video paylaşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bırakır mısınız lütfen aşağı inmek istemediklerini söylüyorlar. Türkiye'nin en büyük, dünyanın 3. büyük barajı olan Artvin Yusufeli Barajı inşasında iş makinelerinin günlük rutinleri böyleydi. Aşkınan çalışan yorulmaz." ifadelerini kullandı.

Bırakır mısınız lütfen aşağı inmek istemediklerini söylüyorlar 😉



Türkiye'nin en büyük, dünyanın 3. büyük barajı olan Artvin Yusufeli Barajı inşasında iş makinelerinin günlük rutinleri böyleydi.



Aşkınan çalışan yorulmaz. pic.twitter.com/JfGVgLxxWr — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 31, 2021



274 METREYE ULAŞILDI



Türkiye'nin öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edilen baraj projesinde, 2891 gündür gece gündüz sürdürülen çalışmalarda 274 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı. Gövde imalatının tamamlanmasına 1 metre kalan barajda lider blokta son beton dökümleri yapılıyor. 152 bin metreküp betonun da dökülmesi ile 275 metrelik gövde imalatı tamamlanacak.