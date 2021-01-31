Mehmetçikten Van'da keskin nişancı eğitimi! Hedefi 12'den vurdular!
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Van'da zorlu kış şartlarında görev yapan askerlerin 'Keskin Nişancı Eğitimi'nden fotoğraflar paylaştı. Askerlerin kamufle olduğu fotoğraflar dikkat çekti.
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MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın keskin gözlü kartalları her türlü arazi ve iklim şartlarında eğitimlerine devam ediyor.
Van'da görevli Mehmetçiklerimiz 'Keskin Nişancı Eğitimi'ni başarıyla tamamladı ve hedefleri tam isabetle vurdu" denildi.
Paylaşımda ayrıca, askerlerin eğitiminden fotoğraflar da yer aldı.
İşte MSB'nin paylaştığı fotoğraflar...