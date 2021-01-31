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Mehmetçikten Van'da keskin nişancı eğitimi! Hedefi 12'den vurdular!

() Van'da zorlu kış şartlarında görev yapan askerlerin ' Eğitimi'nden fotoğraflar paylaştı. Askerlerin kamufle olduğu fotoğraflar dikkat çekti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.01.2021 Güncelleme Tarihi: 31.01.2021
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Mehmetçikten Van'da keskin nişancı eğitimi! Hedefi 12'den vurdular!

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın keskin gözlü kartalları her türlü arazi ve iklim şartlarında eğitimlerine devam ediyor.

Mehmetçikten Van'da keskin nişancı eğitimi! Hedefi 12'den vurdular!

Van'da görevli Mehmetçiklerimiz 'Keskin Nişancı Eğitimi'ni başarıyla tamamladı ve hedefleri tam isabetle vurdu" denildi.

Mehmetçikten Van'da keskin nişancı eğitimi! Hedefi 12'den vurdular!

Paylaşımda ayrıca, askerlerin eğitiminden fotoğraflar da yer aldı.

Mehmetçikten Van'da keskin nişancı eğitimi! Hedefi 12'den vurdular!

İşte MSB'nin paylaştığı fotoğraflar...

Mehmetçikten Van'da keskin nişancı eğitimi! Hedefi 12'den vurdular!

İşte MSB'nin paylaştığı fotoğraflar...

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