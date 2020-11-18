18 Kasım 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Rusya'dan açıklama: Dağlık Karabağ'da gözlem noktalarının sayısı arttı

Rusya'dan açıklama: Dağlık Karabağ'da gözlem noktalarının sayısı arttı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, 'da temas hattı boyunca konuşlanan gözlem noktalarının sayılarında değişiklik olduğunu bildirdi.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 18.11.2020 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020
ABONE OL
Rusya'dan açıklama: Dağlık Karabağ'da gözlem noktalarının sayısı arttı

Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Rus askerlerinin görev yapacağı gözlem noktalarının yeniden konuşlandırıldığını ve sayılarının artırıldığını belirtti.

Türk askeri Dağlık Karabağ’da hangi bölgede görev yapacak? TÜRK ASKERİ DAĞLIK KARABAĞ'DA HANGİ BÖLGEDE GÖREV YAPACAK?

Mevcut durum göz önünde bulundurularak askerlerin konumunda ve gözlem noktalarında yeniden belirlenme yapıldığını kaydeden Konaşenkov, Dağlık Karabağ'da "kuzey" sorumluluk bölgesinde 11, "güney" sorumluluk bölgesinde 12 olmak üzere toplam 23 gözlem noktasında 24 saat boyunca gözlem ve kontrol görevinin yapıldığını aktardı.

Konaşenkov, dün yaptığı açıklamada, "güney" sorumluluk bölgesinde 9, "kuzey" sorumluluk bölgesinde 9 gözlem noktası, Laçın koridorunda ise 7 geçici gözlem noktasının kurulduğunu bildirmişti.

SON DAKİKA | Hollanda parlamentosundan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev hakkında skandal karar SON DAKİKA | HOLLANDA PARLAMENTOSUNDAN AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI ALİYEV HAKKINDA SKANDAL KARAR
Putinden Karabağ anlaşması mesajı PUTİN'DEN KARABAĞ ANLAŞMASI MESAJI

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA