"A HABER'İ TEBRİK EDİYORUM"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından FOX'un yalanını ortaya çıkaran A Haber'i tebrik etti. Altun, haberi paylaşarak, "Kamuoyunda yanlış algı oluşturan bu yalanı kısa sürede ortaya çıkaran @Ahaber'i tebrik ediyorum. Her geçen gün daha zorlu hale gelse de hakikat savunuculuğundan vaz geçmeyen sorumluluk sahibi tüm basın emekçilerimizi selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINDAN BASIN AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı basın açıklaması yaptı. İşte o açıklama;

DESTEK ALMADIĞI İDDİA EDİLEN ÇİFTÇİMİZE BU YIL 28.465 TL DESTEK ÖDENDİ

Fox Tv'de 26 Ocak 2021 tarihli Ana Haber Bülteninde, Bakanlığımızı karalamak, çiftçimizi mağdur göstermek adına; haberin doğruluğu ilkesi ile bağdaşmayacak, gerçeklikten uzak, doğruluğu teyit edilmemiş iddialar üzerine haber yapıldığı görülmüştür. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına bu açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür.

Tarım ve Orman Bakanlığımız her zaman olduğu gibi, 2020 yılında da çiftçimize destek sağlamaya devam etmiştir. Çiftçilerimizin destek almadığı iddiasında bulunmak ya da bu yönde algı oluşturmaya çalışmak, akıl tutulmasından başka bir şekilde ifade edilemez.

Son olarak, İzmir'in Ödemiş ilçesinde F. S. Y. adlı bir çiftçimizle haber amaçlı röportaj yapan Fox Tv, sadece röportaj yapılan kişinin beyanlarını baz alarak, habercilik meslek etiğinin gereği olan araştırma, doğrulama esaslarını hiçe sayıp, ilgili kurumlardan teyit etmeden, çiftçilerimizin 2020 tarımsal desteklerini hala alamadığını iddia etti.

Fox tv'nin asılsız iddialar üzerine kurduğu haberin gerçekliği ise şöyle;

Üreticimiz F. S. Y.'in üzerine TR35…..88 işletme numarası ile 48 büyükbaş hayvanı kayıtlıdır ve mazot-gübre ve yem bitkileri desteğinden faydalandığı 43 dekar da arazisi bulunmaktadır. F. S. Y'ye 2020 yılında;

'Süt Desteği' için 15.328 TL,

'Buzağı Desteği' için 9.292 TL,

'Yem Bitkileri Desteği' için 3.153 TL,

'Mazot Gübre Desteği' için de 692 TL

olmak üzere TOPLAMDA 28.465 TL bitkisel ve hayvansal üretime yönelik destekleme ödemesi yapılmıştır. Ayrıca 2020 yılı Eylül ayı Süt Desteği kapsamında da 2.672 TL daha ödeme yapılacaktır.

Netice itibariyle hem üreticimizin hem de Fox Tv'nin 2020 yılı tarımsal desteklerinin hala alınmadığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.

Diğer taraftan, yine ilgili kurumlara teyit ettirilmeden, doğruluğu sorgulanmadan haberde verilen bir başka iddia, Bakanlığımızın çiftçimizin, üreticimizin yanında olmadığı yönünde.

Oysaki; üreticimizin bulunduğu Gereli köyünde bitkisel üretime yönelik 185, hayvancılığa yönelik de 218 işletme bulunmaktadır. 2020 yılı içerisinde bu işletmelere toplam 997 ziyaret gerçekleştirilmiştir. Söz konusu üreticimiz F. S. Y'nin işletmesi de 2020 yılı içerisinde 4 defa ziyaret edilmiştir.

Bakanlık olarak üreticilerimize, yetiştiricilerimize sadece tarımsal destek ödemesi değil her alanda destek veriyor ve onları hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz. Pandemiye rağmen üreticilerimizle iç içe gönül gönüle olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz.

Habercilik etiği ile hiçbir şekilde bağdaşmayan, yalan üzerine kurulu, Bakanlığımızı ve hükümetimizi karalama maksadı ile yapıldığı aşikar olan bu haberin takdirini de kamuoyuna bırakıyoruz.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına dikkatinize sunarız…