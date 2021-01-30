30 Ocak 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Azerbaycan ve Türkiye arasında flaş gelişme! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Azerbaycan ve Türkiye arasında flaş gelişme! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

ve arasında flaş gelişme... Dışişleri Bakanı 'nun 10 Aralık 2020'de müjdesini verdiği Azerbaycan'a vizesiz seyahate imkan tanıyan düzenleme 'de yayınlandı. Uygulamanın başlaması artık sadece başlama tarihi belirlenecek. İşte Resmi Gazete'de yayımlanan o kararın detayları...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.01.2021 Güncelleme Tarihi: 30.01.2021
ABONE OL
Azerbaycan ve Türkiye arasında flaş gelişme! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

ile arasındaki ilişkiler önemli bir adım atıldı.

Daha önce 25 Şubat 2020'de 'de imzalanan ve 10 Aralık 2020'de Dışişleri Bakanı 'nun Twitter'dan duyurduğu anlaşma 'de yayınlandı.

"ONAY SÜRECİ DE TAMAMLANACAK"
Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Hüseyin Altınalan Twitter'dan gelişmeyle ilgili şunları yazdı.

"GÜZEL HABER! Azerbaycan ve Türkiye vatandaşlarının kimlik kartlarıyla seyahat edebilmelerine olanak sağlayan anlaşma Resmi Gazete'de yayınlandı."

Böylece iç onay süreçleri tamamlandı. Artık karşılıklı notalarla yürürlüğe giriş tarihi belirlenip uluslararası onay süreci de tamamlanacak"

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU DUYURMUŞTU
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10 Aralık 2020'de konuyla ilgili bir paylaşım yapmıştı.

Çavuşooğlu paylaşımında "Kardeşim, Ceyhun Bayrammov ile imzaladığımız protokolle Türkiye - Azerbaycan arasında çok yakında sadece kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz. "Tek Millet İki Devlet"e de bu yakışır! Hayırlı olsun!" ifadelerine yer verdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA