Azerbaycan ve Türkiye arasında flaş gelişme! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Çavuşooğlu paylaşımında "Kardeşim, Ceyhun Bayrammov ile imzaladığımız protokolle Türkiye - Azerbaycan arasında çok yakında sadece kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz. "Tek Millet İki Devlet"e de bu yakışır! Hayırlı olsun!" ifadelerine yer verdi.

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