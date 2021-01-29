Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Bizim kızlar matematikte dünya ortalamalarını altüst etti

Türkiye Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) 2019 'da bu yıl ilk kez sabit başarı ölçüsü olarak kabul edilen ölçek orta noktanın, yani 500 puanın her iki alanda da ilk kez üzerine çıkmıştı.