Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Bizim kızlar matematikte dünya ortalamalarını altüst etti
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Dünya genelinde kız öğrenciler matematik başarısında genellikle erkek öğrencilerin gerisindedir. Türkiye'de ise durum tam aksine. Dünya ortalamalarını altüst eden bizim kızlar. Gözlerinizden öpüyorum çocuklar" ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TIMSS 2019'da 8'inci sınıftaki kız öğrencilerin matematik puan farklarına ilişkin grafiği sosyal medya hesabından paylaştı.
Türkiye Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) 2019 'da bu yıl ilk kez sabit başarı ölçüsü olarak kabul edilen ölçek orta noktanın, yani 500 puanın her iki alanda da ilk kez üzerine çıkmıştı.
Bakan Selçuk "Varmak istediğimiz yer, dünya sıralamasında ilk 10 içerisinde yer almak" açıklamasını yapmıştı.
BAKAN SELÇUK'TAN YÜZ YÜZE EĞİTİM İLE İLGİLİ AÇIKLAMA!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "'Okulumu çok özledim' diyen kuzularıma artık 'çok haklısın' demek istemiyorum. Onların eğitim hakkını layıkıyla teslim etmek istiyorum. Her bir vatandaşımızın temizlik, maske ve mesafede göstereceği hassasiyetin ölçüsü okullarımızın açılış takvimine yansıyacak, emin olun" ifadelerini kullandı.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ara tatilin son günü olan 15 Şubat tarihi için plan yaptıklarını açıklamıştı. Okullar ara tatilin de eklenmesi ile 3 haftalık sömestr tatiline geçen hafta girdi. Okulların kademeli olarak 15 Şubat'ta yüz yüze eğitim ile başlaması bekleniyor. Uzaktan eğitim de devam edecek.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yarıyıl Dönemi kapanışı ve "Birlikte 23 Gün Etkinlikleri" tanıtım programına çevrim içi olarak katılarak 81 ildeki öğrencilerle buluşmuştu.
Birinci döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Selçuk, yarıyıl tatilinin başladığına işaret ederek, çok "sıra dışı" ve "ilginç" bir dönemin geride kaldığını söyledi.
İkinci döneme ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Selçuk, "İkinci dönemde salgının yolumuzdan çekildiği oranda, okullarımıza hep beraber döneceğiz ve 15 Şubat'tan itibaren de sizleri okullarımıza çağırmak, orada görmek istiyoruz. Salgın koşullarını dikkate alarak elbette bu değerlendirmeler de yapılıyor. Baharı okullarımızda hep birlikte karşılayalım niyetindeyiz." ifadelerini kullandı.