ABD'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye geliyor
ABD'den yola çıkan İspanya bandıralı LBG gemisi Yunanistan açıklarında seyrediyor. 176 bin 300 metreküp kapasiteli gemi yarın Türkiye'ye gelerek Aliağa LNG Terminali'ne yanaşacak.
GÜNDEM AA
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ABD'nin Sabine Pass Limanı'ndan yola çıkan "Rioja Knutsen" adlı LNG gemisinin 30 Ocak'ta Türkiye'de olması bekleniyor.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 15 Ocak'ta Sabine Pass Limanı'ndan ayrılan LNG gemisi Yunanistan açıklarında seyrine devam ediyor.
Toplam 176 bin 300 metreküp kapasiteli geminin, yarın Aliağa LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.
İspanya bandıralı gemi 2016'da inşa edilmişti.