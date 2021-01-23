Son dakika: Yerli muzda tekel iddiası! Skandal ortaya çıktı: WhatsApp gruplarında karar veriyorlar





ÜRETİM, TAHMİNDEN FAZLA ARTIŞ KAYDETTİ

Muzun kilo fiyatı marketlerde 10-12 lira arasında değişiyor. Yerli üretici bölgeler Anamur ve Alanya'da yeşil olarak 5.5 ile 6.20 lira arasında fiyatlara satılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2017'de 369 bin ton muz üretilirken, 2020'de bu miktar neredeyse ikiye katlanarak 728 bin ton oldu. TÜİK'in 2020 tahmini 680 bin ton iken, ortaya çıkan üretim, tahminlerin üzerinde gerçekleşmiş oldu.

'PİYASAYI YÖNLENDİREMEZ'

Anamur Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, muzla ilgilenen 150-200'ün üzerinde işletme olduğunu belirtirken, "Üretici istediği işletmeyle alım satım yapabilir durumda. Bu kadar şirketin olduğu yerde bir araya gelerek rekabeti etkileyecek harekette bulunulabileceğini düşünmüyoruz" dedi.