Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan, çevrim içi görüştüğü öğrencilerin, okulların açılma taleplerini içeren video paylaştı.

Videoda, öğrenciler Bakan Selçuk'a, "Okulların açılmasını istiyorum. Daha arkadaşlarımla tanışamadım bile.", "Keşke okullar açılsa. 23 Nisan'da gelip Ankara'ya sizin koltuğunuza oturacaktım.", "Okulların açılmasını istiyorum, arkadaşlarımı çok özledim.", "Bizim okullar ne zaman açılacak?", "Okullarımızı çok özledik, açabilir misiniz?", "Ziya öğretmenim, şu koronayı bir bitirin artık, arkadaşlarımı, öğretmenlerimi çok özledim." sözleriyle okullarda yüz yüze eğitime olan özlemlerini ifade etti.

Bakan Selçuk, bu sorulara yanıt verirken öğrencilerin haklı olduklarını ifade etti.

Bakan Selçuk, paylaştığı video ile birlikte yaptığı değerlendirmede ise "Okulumu çok özledim' diyen kuzularıma artık 'çok haklısın' demek istemiyorum. Onların eğitim hakkını layıkıyla teslim etmek istiyorum. Her bir vatandaşımızın temizlik, maske ve mesafede göstereceği hassasiyetin ölçüsü okullarımızın açılış takvimine yansıyacak, emin olun." değerlendirmesini yaptı.