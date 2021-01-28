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Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapıldı

yılının ilk Başkan liderliğinde toplandı. Toplantıda önemli kararlar alınırken bu kararlara ilişkin bir yazılı açıklama yapıldı. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş alınan kararların detaylarını canlı yayında aktardı

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Giriş Tarihi: 28.01.2021 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021
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SON DAKİKA HABERİ | 2021 yılının ilk Milli Güvenlik Kurulu Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Toplantıda önemli kararlar alınırken bu kararlara ilişkin bir yazılı açıklama yapıldı.

Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapıldığı MGK bildirisinde Türkiye'nin Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını korumakta kararlı olduğu vurgulandı.

Bölgemizdeki başlıca istikrarsızlık kaynağı olan terör örgütlerinin, güney komşularımızın topraklarındaki varlığının sona erdirilmesi kapsamında atılan adımlar ele alınmış, meseleye müdahil olan uluslararası tüm aktörler üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye davet edilmiştir.

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