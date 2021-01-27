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Son dakika: MSB duyurdu: Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist yakalandı

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "31 Aralık 2020'de 'den ülkemize geçmeye çalışırken yakalanan 12 DEAŞ'lı teröristten birinin kırmızı bültenle arandığı tespit edildi." ifadelerine yer verildi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 27.01.2021 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021
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Son dakika: MSB duyurdu: Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, 31 Aralık 2020'de Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalanan 12 DEAŞ'lı teröristten birinin kırmızı bültenle arandığının tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hatay Reyhanlı'da konuşlu Şehit Çavuş Murat Özeker Hudut Karakolu sorumluluk sahasında 31 Aralık 2020'de Suriye'den yasa dışı yollarla ülkemize geçmeye çalışan 12 kişi yakalanmış ve Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edilmişti. 5'i Rusya, 4'ü Özbekistan, 3'ü de Kırgızistan uyruklu olan şahısların DEAŞ'lı teröristler oldukları belirlenmişti. Yapılan kapsamlı inceleme sonucu teröristlerden birinin kırmızı bültenle arandığı belirlendi" denildi.

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