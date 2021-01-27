Son dakika: Türkiye'de üretilen koronavirüs aşısında flaş gelişme!

KORUYUCULUĞU YÜZDE 91 OLARAK AÇIKLANMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 Aralık'ta çalışmalar devam ederken yaptığı açıklamada, "Aşının koruyuculuğu yüzde 91,25 oranında. Bu erken dönem ve bu giderek artacak. Çünkü normalde 40 enfekte olan kişi olduğunda açıklamayı düşündüğümüz bir durumdu. Şu an 29 kişi söz konusu, o nedenle 40 kişi enfekte olduğu döneme kadar bu çalışma devam ediyor olacak. Ve giderek bu oranın daha da yukarı doğru çıkacağını söyleyebiliriz" ifadesini kullanmıştı.