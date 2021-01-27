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Son dakika: Türkiye'de üretilen koronavirüs aşısında flaş gelişme!

Son dakika haberleri... Çin tarafından üretilen koronavirüs aşısı CoronaVac'ın 'de devam eden Faz-3 çalışması tamamlandı. Çalışmalar hakkındaki gelişme gönüllülere mesaj ile bildirildi.

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Giriş Tarihi: 27.01.2021 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021
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Son dakika: Türkiye'de üretilen koronavirüs aşısında flaş gelişme!

Çin'den alınan CoronaVac'ın 'de devam eden Faz-3 çalışması tamamlandı. Çalışmaya gönüllü katılanlara gerçek aşı olup olmadığına yönelik bilgilendirme mesajı gitti.

Gönüllülerin 1 yıl süreyle takip edileceği söylendi. Gerçek aşı olmayanlar ise deneye katılma sırasına göre gerçek aşı olmak için çağrılacak.

KORUYUCULUĞU YÜZDE 91 OLARAK AÇIKLANMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 Aralık'ta çalışmalar devam ederken yaptığı açıklamada, "Aşının koruyuculuğu yüzde 91,25 oranında. Bu erken dönem ve bu giderek artacak. Çünkü normalde 40 enfekte olan kişi olduğunda açıklamayı düşündüğümüz bir durumdu. Şu an 29 kişi söz konusu, o nedenle 40 kişi enfekte olduğu döneme kadar bu çalışma devam ediyor olacak. Ve giderek bu oranın daha da yukarı doğru çıkacağını söyleyebiliriz" ifadesini kullanmıştı.

14 OCAK'TA UYGULANMAYA BAŞLANDI

Sağlık Bakanlığı, Çin'den alınan Koronavirüs aşısı CoronaVac'ın yaygın uygulamasına 14 Ocak'ta başladı. İlk olarak sağlık çalışanlarına, huzurevleri ve bakımevlerindekilere, sırasıyla 90, 85 ve 80 yaş üzerindekilere, eczane çalışanlarına aşı yapıldı.

Bakanlığın internet sitesinde, Türkiye'de kaç kişiye aşı yapıldığı görülebiliyor. Halen bu sayı 1 milyon 400 bine yaklaştı.

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