31 Aralık 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Yılbaşında eylem planlayan DEAŞ'lı teröristlere operasyon

Yılbaşında eylem planlayan DEAŞ'lı teröristlere operasyon

Son dakika haberi... İstanbul'da yılbaşına yönelik eylem hazırlığında oldukları öne sürülen aralarında terör örgütü üyelerinin de olduğu çok sayıda yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.12.2020
ABONE OL
Yılbaşında eylem planlayan DEAŞ'lı teröristlere operasyon

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşına yönelik eylem hazırlığında oldukları istihbaratı alınan terör örgütü adına faaliyette bulundukları öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında tespit edilen 35 yabancı uyruklu şüphelinin yakalanması için 14 ilçede 34 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, çok sayıda şüpheli yakalanırken, adreslerde arama yapıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA