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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a uyarı

Yunanistan ile yapılan istikşafi görüşmeler ile ilgili Dışişleri Bakanı , "Görüşmelerin tekrar başlaması önemli. Arzumuz devam etmesi. Yunanistan'ın provokasyondan vazgeçmesi lazım." dedi.

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Giriş Tarihi: 27.01.2021 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a uyarı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrlanda Dışişleri ve Savunma BakanıCoveney ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"PROVOKASYONDAN VAZGEÇİN"

Yunanistan ile yapılan istikşafi görüşmeler ile ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Görüşmelerin tekrar başlaması önemli. Arzumuz devam etmesi. Yunanistan'ın provokasyondan vazgeçmesi lazım." dedi.

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YENİ TOPLANTI YUNANİSTAN'DA

Çavuşoğlu, bir sonraki toplantının Yunanistan'da olacağını açıkladı.

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