Son dakika: STV Genel Yayın Yönetmeni Osman Çalık'a 7,5 yıl hapis! FETÖ’nün mahrem imamıydı

FETÖ'nün kapatılan yayın organı STV'de genel yayın yönetmenliği yapan Osman Çalık hakkında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi kararını açıkladı. Son sözleri sorulan Çalık, beraatini ve tahliyesini istedi. Ancak mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü" üyeliğinden Çalık'ı 7,5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

SAHTE SÜRÜCÜ BELGESİYLE YAKALANMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Osman Çalık'ın, 5 Temmuz 2019 tarihinde sahte sürücü belgesiyle yakalandığı, örgütün haberleşme programı ByLock kullandığı, bu hesap üzerinden "benim coco numaram..." şeklinde mesaj yazdığı ve yine "Hocam size ulaşmaya çalışıyoruz. Kakao kapalı. Zehra Meral için yarın görüştürmeye gelebilir miyiz" şeklinde mesaj yazdığı belirtiliyor.

KOD ADI 'VEHBİ'

Sanık Çalık'ın FETÖ'nün sıklıkla kullandığı gizli haberleşme programlarından "Coco" ve "Kakao" isimli programını da kullandığına değinilen iddianamede, Çalık'ın örgüt içinde "Vehbi" kod adını kullandığı ve örgütün İstanbul Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Boğaz Komutanlığı'ndan sorumlu olduğu, bu yapılanmada "öğretmen", "müdür yardımcısı" sıfatıyla askeri "mahrem imam" pozisyonunda faaliyetlerde bulunduğu anlatılıyor.

İddianamede, Çalık'ın Deniz Kuvvetleri Yapılanması bünyesinde yer alan askerlere ilişkin bilgileri arşivleyerek, örgüt bünyesinde askeri mahrem yapı bünyesinde "Bilgi Belge Mesulü" olarak faaliyet gösterdiği de kaydediliyor. İddianamede Çalık'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 10,5 yıldan 22,5 yıla kadar hapsi isteniyordu.