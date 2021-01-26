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FETÖ'ye peş peşe operasyonlar! Hepsi tek tek yakalandı

Son dakika haberine göre… , ’nün izdivaç yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 19 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Öte yandan 'de yapılan operasyonda 35 kişi gözaltına alınırken merkezli 5 ilde yapılan operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. merkezli 7 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda ise 9 şüpheli gözaltına alındı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 26.01.2021 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021
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FETÖ'ye peş peşe operasyonlar! Hepsi tek tek yakalandı

, 'nün izdivaç yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 19 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "FETÖ'nün güncel izdivaç yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; dosya şüphelilerinden bir kısmının etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde alınan ifade ve teşhislerinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile irtibatlı olduğu belirtilen sivil 19 şüpheli hakkında Ankara merkezli 13 ilde gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir" denildi.

İZMİR'DE 35 KİŞİYE GÖZALTI

'de, suç kaydı bulunmayan örgüt üyelerinin adlarına kiraladıkları evlerde, 'FETÖ'yü yeniden diriltmek' amacıyla faailiyet yürüttükleri saptanan 35 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında 'FETÖ üyesi olmak' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan meslekten ihraç emniyet müdürü 'in de olduğu bildirildi. Tuncer'in sahte kimlik ile yakalandığı öğrenildi.

'ne bağlı ekipleri, suç kaydı bulunmayan örgüt üyeleri adına kiralanıp, 'Gaybubet Evleri' olarak kullanılan adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı 35 adrese yapılan operasyonda, 'FETÖ'yü yeniden diriltmek için faaliyette oldukları' tespit edilen 35 şüpheli yakalandı.

Yakalananlar arasında 'FETÖ üyesi olmak' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan meslekten ihraç emniyet müdürü Metin Tuncer'in de bulunduğu bildirildi. Tuncer'in sahte kimlik ile yakalandığı ifade edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.

ERZİNCAN MERKEZLİ OPERASYON

merkezli 7 ilde 'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 7 ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik operasyonlar düzenlendi.

7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda aktif görevde bulunan 3'ü muvazzaf asker, 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler Erzincan'a getirilerek hastanede sağlık kontrollerinden geçirildi. Emniyetteki sorguları sonrası şüphelilerin gözaltı sürelerinin dolmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

Son dakika: İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu! Firari Emniyet Müdürü yakalandı SON DAKİKA: İSTANBUL MERKEZLİ 5 İLDE FETÖ OPERASYONU! FİRARİ EMNİYET MÜDÜRÜ YAKALANDI

Son dakika:İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı SON DAKİKA:İSTANBUL MERKEZLİ 5 İLDE FETÖ OPERASYONU: 20 GÖZALTI

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