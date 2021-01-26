FETÖ'ye peş peşe operasyonlar! Hepsi tek tek yakalandı
Son dakika haberine göre… Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün izdivaç yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 19 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Öte yandan İzmir'de yapılan operasyonda 35 kişi gözaltına alınırken İstanbul merkezli 5 ilde yapılan operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Erzincan merkezli 7 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda ise 9 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün izdivaç yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 19 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "FETÖ'nün güncel izdivaç yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; dosya şüphelilerinden bir kısmının etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde alınan ifade ve teşhislerinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile irtibatlı olduğu belirtilen sivil 19 şüpheli hakkında Ankara merkezli 13 ilde gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir" denildi.
İZMİR'DE 35 KİŞİYE GÖZALTI
İZMİR'de, suç kaydı bulunmayan örgüt üyelerinin adlarına kiraladıkları evlerde, 'FETÖ'yü yeniden diriltmek' amacıyla faailiyet yürüttükleri saptanan 35 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında 'FETÖ üyesi olmak' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan meslekten ihraç emniyet müdürü Metin Tuncer'in de olduğu bildirildi. Tuncer'in sahte kimlik ile yakalandığı öğrenildi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç kaydı bulunmayan örgüt üyeleri adına kiralanıp, 'Gaybubet Evleri' olarak kullanılan adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı 35 adrese yapılan operasyonda, 'FETÖ'yü yeniden diriltmek için faaliyette oldukları' tespit edilen 35 şüpheli yakalandı.
Yakalananlar arasında 'FETÖ üyesi olmak' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan meslekten ihraç emniyet müdürü Metin Tuncer'in de bulunduğu bildirildi. Tuncer'in sahte kimlik ile yakalandığı ifade edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.
ERZİNCAN MERKEZLİ OPERASYON
Erzincan merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 7 ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik operasyonlar düzenlendi.
7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda aktif görevde bulunan 3'ü muvazzaf asker, 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler Erzincan'a getirilerek hastanede sağlık kontrollerinden geçirildi. Emniyetteki sorguları sonrası şüphelilerin gözaltı sürelerinin dolmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.