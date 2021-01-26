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Kurultayda Kılıçdaroğlu'na rakip çıkacak olan Haluk Pekşen: Önce partime demokrasi getireceğim

’de bölünme rüzgarı sürerken parti yönetimine yönelik isyan da büyüyor. CHP lideri 'na karşı da yeni bir rakip çıktı. Bir süredir " Hareketi" adı altında çalışmalarını yürüten eski milletvekili , gelecek kurultayda genel başkan adayı olacağını açıkladı. Haluk Pekşen, “Önce partime demokrasi getireceğim." dedi. Ayrıntıları muhabiri aktardı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.01.2021 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021
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Bir süredir "Yeniden Grubu Hareketi" adı altında çalışmalarını yürüten eski Milletvekili , gelecek kurultayda genel başkan adayı olacağını açıkladı.



'nun üç yıldır çalıştığını belirten Pekşen, "CHP içerisindeki cumhuriyetçi, Atatürkçü, ulus devletten yana olan, parti içerisindeki demokrasiyi her koşulda savunan, örgütün güçlü siyaset yapma olanaklarına önem veren, parti tüzüğünde tekrar seçme ve seçilme haklarının örgüte iade edildiği, örgütün siyaset yapma hakkının iade edildiği bir tüzük önceleyen bir kadro hareketidir bu" dedi.

Oluşturdukları kadronun 'yi her alanda yeniden inşa edebileceğini kaydeden Pekşen, "Her alanda Türkiye'de ve dünyada en yetkin insanları bir araya getirdik" ifadesini kullandı.

Her alanda bir program ortaya koyduklarını söyleyen Pekşen, "Çin'e gittik, inceledik. Dünyanın başka ülkelerini inceledik. Avrupa'sını inceledik. İncelemediğimiz ülke kalmadı. Bütün programlarımız hazır" diye konuştu.

Aday olmak için örgütün karşısına çıkacağını ve il il dolaşacağına işaret eden Pekşen, şunları söyledi: "Şu anda CHP'de Genel Başkan'ın istedikleri siyaset yapıyor, hak edenler değil. Diyor ya Sayın Genel Başkan, 'ülkeye demokrasiyi getireceğiz'. Ben önce partime demokrasi getireceğim. Oradan başlayacağız. CHP'de siyaset yapmak benim en doğal hakkım. Siyaset yapma hakkımın elimden alınmasına asla kimseye bırakmam. Hakkımı da söke söke alırım, alacağız da. CHP hiç kimsenin el freni olmayacaktır. El frenleriyle CHP iktidar olamaz."

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