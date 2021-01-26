Kurultayda Kılıçdaroğlu'na rakip çıkacak olan Haluk Pekşen: Önce partime demokrasi getireceğim

Aday olmak için örgütün karşısına çıkacağını ve il il dolaşacağına işaret eden Pekşen, şunları söyledi: "Şu anda CHP'de Genel Başkan'ın istedikleri siyaset yapıyor, hak edenler değil. Diyor ya Sayın Genel Başkan, 'ülkeye demokrasiyi getireceğiz'. Ben önce partime demokrasi getireceğim. Oradan başlayacağız. CHP'de siyaset yapmak benim en doğal hakkım. Siyaset yapma hakkımın elimden alınmasına asla kimseye bırakmam. Hakkımı da söke söke alırım, alacağız da. CHP hiç kimsenin el freni olmayacaktır. El frenleriyle CHP iktidar olamaz."

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