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CHP’de ulusalcılar kazan kaldırdı! Yeni CHP ile yeniden CHP karşı karşıya

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Giriş: 09.01.2021 11:38
Güncelleme:09.01.2021 11:49
CHP’nin HDP ile yakınlaşması, Atatürk'ün bile tartışılır hale gelmesi partideki ulusalcı kanadı uzun süredir rahatsız ediyordu. Perde arkasında hazırlık yapan muhalifler ilk kurultayda harekete geçecek. Öyle ki CHP eski milletvekili Haluk Pekşen genel başkan aday adayı olacağını şimdiden ilan etti.
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