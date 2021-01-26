26 Ocak 2021, Salı
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Şanlıurfa'da terör operasyonu: 2 gözaltı

'nın ilçesinde terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 1 uzun namlulu silah, 2 şarjör, 156 mermi ve terör örgütüne ait çok sayıda rozet ile dijital materyal ele geçirildi.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 26.01.2021
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Şanlıurfa'da terör operasyonu: 2 gözaltı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütlerinin deşifresine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Halfeti ilçesinde PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü adına faaliyetlerde bulunduğu ileri sürülen 2 zanlı, düzenlenen operasyonda yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 1 uzun namlulu silah, 2 şarjör, 156 mermi ve terör örgütüne ait çok sayıda rozet ile dijital materyal ele geçirildi.

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