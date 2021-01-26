CHP’de bölünme rüzgarı sürerken parti yönetimine yönelik isyan da büyüyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı da yeni bir rakip çıktı. Bir süredir "Yeniden CHP Grubu Hareketi" adı altında çalışmalarını yürüten eski CHP Trabzon milletvekili Haluk Pekşen, gelecek kurultayda genel başkan adayı olacağını açıkladı. Haluk Pekşen, “Önce partime demokrasi getireceğim." dedi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.