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Kurultayda Kılıçdaroğlu'na rakip çıkacak olan Haluk Pekşen: Önce partime demokrasi getireceğim

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.01.2021 15:04
Güncelleme:26.01.2021 15:08
CHP’de bölünme rüzgarı sürerken parti yönetimine yönelik isyan da büyüyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı da yeni bir rakip çıktı. Bir süredir "Yeniden CHP Grubu Hareketi" adı altında çalışmalarını yürüten eski CHP Trabzon milletvekili Haluk Pekşen, gelecek kurultayda genel başkan adayı olacağını açıkladı. Haluk Pekşen, “Önce partime demokrasi getireceğim." dedi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
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