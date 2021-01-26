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Son dakika: İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu! Firari Emniyet Müdürü yakalandı

A Haber
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Giriş: 26.01.2021 10:15
Son dakika haberi… Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün izdivaç yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 19 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Öte yandan İzmir'de yapılan operasyonda 35 kişi gözaltına alınırken İstanbul merkezli 5 ilde yapılan operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Erzincan merkezli 7 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda ise 9 şüpheli gözaltına alındı. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.

Son dakika haberi… Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün izdivaç yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 19 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Öte yandan İzmir'de yapılan operasyonda 35 kişi gözaltına alınırken İstanbul merkezli 5 ilde yapılan operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Erzincan merkezli 7 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda ise 9 şüpheli gözaltına alındı. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.

FETÖye peş peşe operasyonlar! Hepsi tek tek yakalandı FETÖ'YE PEŞ PEŞE OPERASYONLAR! HEPSİ TEK TEK YAKALANDI
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