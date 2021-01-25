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Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesine çirkin saldırıda flaş gelişme! İşte istenen ceza

Son dakika haberine göre, Bakanı ’nun sosyal medyadaki fotoğrafı altına yazdığı yorumda küfür ettiği belirtilen şüpheli Erdal Erbaş hakkında ‘kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 25.01.2021 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021
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Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesine çirkin saldırıda flaş gelişme! İşte istenen ceza

Bakanı 'nun sosyal medyadaki fotoğrafı altına yorumda küfür eden şüpheli Erdal Erbaş hakkında soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede şüpheli için 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanarak . Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

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