25 Ocak 2021, Pazartesi
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Caddebostan Sahili kırmızı yosunlarla kaplandı

Dün Meteoroloji, İstanbul'da yüksek kesimlerde 60 kilometreden 120 kilometreye kadar çıkması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyarıda bulunmuştu. Bugün etkisini gösteren lodos, ’ni kırmızıya bürüdü. Sahile vuran dev dalgalar nedeniyle yosunlar kıyı şeridine de ulaştı. Kimi vatandaşlar ise yağışlı havaya rağmen sahilde koşu yaptı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 25.01.2021 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021
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Caddebostan Sahili kırmızı yosunlarla kaplandı

'nda etkili olan lodos her yıl olduğu gibi 'ni kırmızıya bürüdü. Dev dalgalarla birlikte kıyıya vuran kırmızı yosunlar görüntülendi.

İstanbul Anadolu Yakası'nda öğle saatlerinden itibaren başlayan yağış etkili oldu.

Kadıköy Caddebostan Sahili lodos nedeniyle kırmızı yosunlarla kaplandı.

Her yıl olduğu gibi yelken kulübü de kırmızı yosunlardan etkilendi.

Sahile vuran dev dalgalar nedeniyle yosunlar kıyı şeridine de ulaştı. Kimi vatandaşlar ise yağışlı havaya rağmen sahilde koşu yaptı.

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