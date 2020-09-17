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İmamoğlu'nun yalanı ortaya çıktı! Başörtülülere hakaret eden Yeşim Meltem Şişli açığa alınmamış maaşı da tam ödenmiş

'te başörtülü kadın çalışanlara hakaret eden ve açığa alındığı açıklanan Genel Sekreter Yardımcısı ile ilgili rapor tamamlandı. İBB tarafından hazırlanan raporu okuyan Komisyon Başkanı , Şişli'nin açığa alınmadığını ve maaşının da tam ödendiğini ifade etti. CHP'li Başkan tarafından açığa alındığı iddia edilmişti.

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Giriş Tarihi: 17.09.2020 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020
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İmamoğlu'nun yalanı ortaya çıktı! Başörtülülere hakaret eden Yeşim Meltem Şişli açığa alınmamış maaşı da tam ödenmiş

İSMEK'te başörtülü kadın çalışanlara "Kapalısınız, toplu taşımalarda ter içinde kalırsınız, kokarsınız" diyerek hakaret ettiği için 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından açığa alındığı açıklanan Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli ile ilgili rapor tamamlandı.

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VEKALETEN ATAMA VAR AMA...

Akşam'ın haberine göre, İBB Temel Haklar Komisyonu tarafından hazırlanan raporu okuyan Komisyon Başkanı Kadir Çakır, İmamoğlu tarafından kamuoyuna yapılan 'açığa alındı' şeklindeki açıklamaların doğru olmadığını söyledi.

Şişli'nin açığa alınmadığını ve görevini vekaleten bir başka genel sekreter yardımcısı tarafından yürütüldüğünü kaydeden Çakır, "Yeşim Meltem Şişli'nin maaşının tam olarak kendisine ödendiği öğrenilmiştir" dedi.

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