Son dakika: Silvan Barajında sona doğru! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Vahdettin Köşkü'nden, Diyarbakır-Silvan Barajı Gövde Dolgu Çalışması Tamamlanması Merasimi ile Ergani Barajı, Başlar Barajı ve Ergani İçme Suyu Arıtma Tesisi Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı. Bölgenin kaderini değiştirecek baraj sayesinde 2.4 milyon dekar tarım arazisi suya kavuşacak, 305 bin kişiye istihdam sağlanacak.

Diyarbakır Silvan Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin GAP'ın en önemli projelerinden biri olduğunu, bu barajın da içinde yer aldığı Silvan Projesi'nin sulama kapasitesi itibarıyla da ülkenin Atatürk Barajından sonraki en büyük tesisi olduğunu belirten Erdoğan, Silvan Projesi'nin kaya dolgusunun tamamlanmasıyla dörtte üçü biten Silvan Barajı ile birlikte 8 ayrı barajı ve 23 sulama tesisini bünyesinde barındıran 2 milyon 360 bin dekar alanı sulayacak dev bir proje olduğunu söyledi.

Erdoğan, Diyarbakır merkez, Silvan ve Bismil ilçelerindeki mümbit ovaları sulayacak bu projeler sayesinde bölgedeki tarım üretiminde 2-3 katlık artış beklediklerini dile getirerek, bunun da vatandaşların gelirlerinin aynı nispette yükseleceği anlamına geldiğini ifade etti.

ÖNÜMÜZDEKİ YILIN SONUNA KADAR TAMAMLAMAYI PLANLIYORUZ

İstihdamda sağlayacağı 305 bin kişilik artış ve ekonomiye kazandıracağı yıllık 2 milyar liraya yakın kazançla bu projelerin Türkiye için de büyük öneme sahip olduğuna işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tamamı 14 milyar liralık bir harcamayla hayata geçirilecek olan Silvan Projesinde henüz yüzde 16'lık bir gerçekleşme sağlanmasını büyük bir kayıp olarak görüyorum. Bir süre önce başlattığımız yatırımlarda önceliği tamamlanma aşamasına yakın olanlara verme stratejimizi 2021 bütçesiyle bir adım daha ileri taşıyoruz. Yüksek katma değerli ve belirli bir gerçekleşme seviyesine ulaşmış projeleri hızla tamamlayarak elimizdeki kaynağı en verimli şekilde kullanmakta kararlıyız. Bu kapsamda Silvan Barajı'nı önümüzdeki yılın sonuna kadar tamamlamayı ve su tutmaya başlamayı planlıyoruz. Aynı şekilde bu barajın suyunu diğer barajlara ve ovalara aktaracak Babakaya ve yer teslimi bugünlerde yapılacak olan Silvan tünellerini de havzada suyun birikmesine paralel şekilde faaliyete geçireceğiz."