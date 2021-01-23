Son dakika: Silvan Barajında sona doğru! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, Diyarbakır-Silvan Barajı Gövde Dolgu Çalışması Tamamlanması Merasimi ile Ergani Barajı, Başlar Barajı ve Ergani İçme Suyu Arıtma Tesisi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Türkiye için büyük öneme sahip. Diyarbakır'da sulanmayan arazi kalmayacak" dedi. Erdoğan, "2023'e kadar 150 yeraltı barajını tamamlayacağız.Bilhassa son 8 yılda kesintisiz yaşadığımız saldırılar sebebiyle bazı alanlarda geride kalmış olsak da Türkiye'yi 2023 hedeflerine kavuşturmayı namus borcu olarak biliyoruz." diye konuştu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Vahdettin Köşkü'nden, Diyarbakır-Silvan Barajı Gövde Dolgu Çalışması Tamamlanması Merasimi ile Ergani Barajı, Başlar Barajı ve Ergani İçme Suyu Arıtma Tesisi Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı. Bölgenin kaderini değiştirecek baraj sayesinde 2.4 milyon dekar tarım arazisi suya kavuşacak, 305 bin kişiye istihdam sağlanacak.
Diyarbakır Silvan Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin GAP'ın en önemli projelerinden biri olduğunu, bu barajın da içinde yer aldığı Silvan Projesi'nin sulama kapasitesi itibarıyla da ülkenin Atatürk Barajından sonraki en büyük tesisi olduğunu belirten Erdoğan, Silvan Projesi'nin kaya dolgusunun tamamlanmasıyla dörtte üçü biten Silvan Barajı ile birlikte 8 ayrı barajı ve 23 sulama tesisini bünyesinde barındıran 2 milyon 360 bin dekar alanı sulayacak dev bir proje olduğunu söyledi.
Erdoğan, Diyarbakır merkez, Silvan ve Bismil ilçelerindeki mümbit ovaları sulayacak bu projeler sayesinde bölgedeki tarım üretiminde 2-3 katlık artış beklediklerini dile getirerek, bunun da vatandaşların gelirlerinin aynı nispette yükseleceği anlamına geldiğini ifade etti.
ÖNÜMÜZDEKİ YILIN SONUNA KADAR TAMAMLAMAYI PLANLIYORUZ
İstihdamda sağlayacağı 305 bin kişilik artış ve ekonomiye kazandıracağı yıllık 2 milyar liraya yakın kazançla bu projelerin Türkiye için de büyük öneme sahip olduğuna işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:
"Tamamı 14 milyar liralık bir harcamayla hayata geçirilecek olan Silvan Projesinde henüz yüzde 16'lık bir gerçekleşme sağlanmasını büyük bir kayıp olarak görüyorum. Bir süre önce başlattığımız yatırımlarda önceliği tamamlanma aşamasına yakın olanlara verme stratejimizi 2021 bütçesiyle bir adım daha ileri taşıyoruz. Yüksek katma değerli ve belirli bir gerçekleşme seviyesine ulaşmış projeleri hızla tamamlayarak elimizdeki kaynağı en verimli şekilde kullanmakta kararlıyız. Bu kapsamda Silvan Barajı'nı önümüzdeki yılın sonuna kadar tamamlamayı ve su tutmaya başlamayı planlıyoruz. Aynı şekilde bu barajın suyunu diğer barajlara ve ovalara aktaracak Babakaya ve yer teslimi bugünlerde yapılacak olan Silvan tünellerini de havzada suyun birikmesine paralel şekilde faaliyete geçireceğiz."
DİYARBAKIR'DA SULANMAYAN TEK KARIŞ ARAZİ BIRAKMAYACAĞIZ
Geçtiğimiz 18 yılda 118 ayrı tesis hizmete alınmıştır. 123 bin kişinin su ihtiyacı karşılanmıştır. 3 ayrı barajla şehrimizin topraklarının verimini arttırdık. Silvan, Ambar, Kale, Kuruçay barajlarının tamamı da bitme aşamasına yaklaşmış durumdadır. Diyarbakır'da sulanmayan tek karış arazi bırakmayacağız. 13 ayrı sulama projesi de yatırım önceliklerimiz arasında yer alıyor.
2023'E KADAR ÜLKEMİZE 150 YERALTI BARAJINI YAPMAYI HEDEFLİYORUZ
Dünyada etkileri giderek artan ve daha çok hissedilen iklim değişikliğinin sonuçlarından bizim de bölgemizin bulunduğu bazı yerlerde biri de kuraklık tehdidinin baş göstermesidir. Şayet geçtiğimiz 18 yılda 255 milyar kiralık yatırımla 600 adet barajı hizmete almasaydık işimiz gerçekten çok zordu. Karşı karşıya olduğumuz durum bizi alternatif su depolama arayışlarına itmektedir. 2023'e kadar ülkemize 150 yeraltı barajını yapmayı hedefliyoruz.
TÜRKİYE'Yİ 2023 HEDEFLERİNE KAVUŞTURMAYI NAMUS BORCU OLARAK BİLİYORUZ
İnşallah 83 milyon tek yürek olmak suretiyle büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını hızlandırıyoruz. Türkiye'yi eski günlerine döndürmekten söz eden kaos tüccarlarının aslında bu kazanımlara göz diktiğini biliyoruz. Komşularımız başta olmak üzere nice toplumların yaşadığı acıları bize de tattırmak isteyenleri hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz. Yönümüz hep geleceği dönük olacaktır. Bilhassa son 8 yılda kesintisiz yaşadığımız saldırılar sebebiyle bazı alanlarda geride kalmış olsak da Türkiye'yi 2023 hedeflerine kavuşturmayı namus borcu olarak biliyoruz. Artık dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmaya daha yakınız. Kendi halkıyla birlikte bölgesindeki ve dünyadaki mazlumların umudu Türkiye'nin yükselişine şahitlik ediyoruz. Diyarbakır'dan yükselen dostluk hareleri dalga dalga tüm dünyayı kuşatacaktır. Az önce İstanbul'da dev bir fırkateyni denize indirdik, inşallah TSK'ya onu da kazandıracağız.
Atatürk Barajı'ndan sonra en büyük sulama barajı olacak Diyarbakır'ın "çılgın projesi" olarak anılan ve bölgedeki işsizliği azaltacak olan Silvan Barajı'nın gövde dolgusu, PKK terör örgütünün tüm engellemeleri ve saldırılarına rağmen tamamlandı.
Temeli 9 yıl önce atılan ve 25 kez bombalı ve silahlı saldırıya uğramasına rağmen tamamlanan baraj için bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katılacağı bir tören yapılacak.
Silvan Barajı sayesinde 2 milyon 350 bin dekar tarım arazisi suya kavuşacak ve 305 bin kişiye de istihdam olacak. Baraj ülke ekonomisine yılda 1,2 milyar lira katkı sağlayacak. Silvan Barajı'nın yapımı HDP'lilerin 'doğaya zarar verecek' diyerek yaptığı kara propagandadan bombalı, silahlı, mayınlı terör saldırılarına kadar her yolla engellenmeye çalışıldı.
2019 yılında hizmete girmesi hedeflenen barajın inşasında sırf bu saldırılar yüzünden 2 yıl gecikme yaşandı. 8 milyon 680 bin metreküp gövde dolgu hacmine sahip olan, 175,5 metre yüksekliği ile Türkiye ve Avrupa'nın en yüksek ön yüzü beton kaplı barajı olma özelliğini taşıyan Silvan Barajı'nda 7,3 milyar metreküp su depolanabilecek.
Baraj, Güneydoğu'nun bereketli arazileri için can suyu olacak. Bölge halkı artık mevsimlik işçi olarak göç etmek yerine kendi topraklarını ekip biçecek, kendi köyünde tarıma elverişli arazilerde çalışacak.
'AĞUSTOSTA SU TUTMAYA BAŞLAYACAK'
Baraj inşasında inceleme yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 18 milyar liralık devasa bir proje. 250 bin hektara varan bir sulama söz konusu. Baraj yaklaşık yüzde 75 seviyeye geldi. Gelecek ağustosta su tutmaya başlayacak. Hedefimiz 2023'e varmadan tam anlamıyla bitirmek ve bölgeyi sulamaya kavuşturmak.