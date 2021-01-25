25 Ocak 2021, Pazartesi
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Son dakika: Doğu Akdeniz gövde gösterisi! MSB'den flaş açıklama

Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı üslerimizden havalanan F-16, F4-E 2020 jet uçakları ile CN-235 CASA, E7-T (HİK) ve KC-135R havadan yakıt ikmal uçaklarımız, ’de eğitim görevi icra etti." denildi.

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Giriş Tarihi: 25.01.2021 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021
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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Doğu Akdeniz'deki eğitim görevinin icra edildiği ana ilişkin görüntüler paylaşıldı.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı üslerimizden havalanan F-16, F4-E 2020 jet uçakları ile CN-235 CASA, E7-T (HİK) ve KC-135R havadan yakıt ikmal uçaklarımız, Doğu Akdeniz'de eğitim görevi icra etti.

Son dakika: MSB duyurdu: Doğu Akdenizde Fiilî Silah Atış Eğitimleri icra edildi SON DAKİKA: MSB DUYURDU: DOĞU AKDENİZ'DE "FİİLÎ SİLAH ATIŞ EĞİTİMLERİ" İCRA EDİLDİ

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