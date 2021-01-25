Son dakika: Başkan Erdoğan dev açılışa katılacak! Elazığlı depremzedeler evlerine kavuşuyor
Son dakika haberi...Başkan Erdoğan, Yazıkonak'ta Elazığ depreminin birinci yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek anma ve deprem konutları anahtar teslim töreni ile Çaydaçıra'da İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'nin açılışına katılacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Telegram hesabından bir mesaj paylaştı. Başkan Erdoğan, "Saat 2 civarında, 24 Ocak Elazığ depreminde hayatını kaybeden kardeşlerimizi yad edecek, depremden etkilenen vatandaşlarımız için rekor sürede inşa ettiğimiz deprem konutlarının anahtar teslim törenini gerçekleştireceğiz. 5.500 konut yarın sahiplerini bulacak. Daha sonra Çaydaçıra'da, "İpek Yolu Çocuk ve Gençlik Merkezi"ni açacağız." dedi. Erdoğan mesajında günlük programının detaylarına yer verdi..
İL KONGRELERİ
Yeni hizmet ve projelerle dolu bir hafta sonunun ardından mesaimize saat 11 buçukta AK Parti'mizin Denizli, Mersin ve Uşak il kongreleriyle başlayacak, ardından Elazığ'a gideceğiz.
5.500 KONUT SAHİPLERİNİ BULUYOR
Saat 2 civarında, 24 Ocak Elazığ depreminde hayatını kaybeden kardeşlerimizi yad edecek, depremden etkilenen vatandaşlarımız için rekor sürede inşa ettiğimiz deprem konutlarının anahtar teslim törenini gerçekleştireceğiz. 5.500 konut yarın sahiplerini bulacak. 👍 Daha sonra Çaydaçıra'da, "İpek Yolu Çocuk ve Gençlik Merkezi"ni açacağız.
Rabbim hepimize bereketi bol, sağlıklı, huzurlu bir hafta nasip etsin.
Kalın sağlıcakla...
ELAZIĞ DEPREMİNİN YIL DÖNÜMÜNDE AFETZEDELER, EVLERİNE KAVUŞUYOR
Elazığ'da, 24 Ocak 2020'de meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremin yıl dönümünde yaralar, sarılmaya devam ediliyor. TOKİ tarafından 7 milyar TL kaynak ayrılan afetzedeler için inşasına başlanan 20 bin 118 konuttan yaklaşık 8 bini tamamlandı. Bu konutlardan 3 bini hak sahiplerine teslim edilirken, 5 bin konutun da 1 ay içinde teslim edilmesi hedefleniyor. Vali Erkaya Yırık, kalan 12 bin konutun da 2021'in ortalarında teslim edileceğini belirtti.
41 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Elazığ'da 37 ve Malatya'da da 4 kişi olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti. Arama- kurtarma çalışmalarında 45 kişi de enkazdan sağ çıkarıldı. Depremi izleyen günlerde de 1000'den fazla artçı oldu.