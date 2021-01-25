Son dakika: Başkan Erdoğan dev açılışa katılacak! Elazığlı depremzedeler evlerine kavuşuyor

ELAZIĞ DEPREMİNİN YIL DÖNÜMÜNDE AFETZEDELER, EVLERİNE KAVUŞUYOR

Elazığ'da, 24 Ocak 2020'de meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremin yıl dönümünde yaralar, sarılmaya devam ediliyor. TOKİ tarafından 7 milyar TL kaynak ayrılan afetzedeler için inşasına başlanan 20 bin 118 konuttan yaklaşık 8 bini tamamlandı. Bu konutlardan 3 bini hak sahiplerine teslim edilirken, 5 bin konutun da 1 ay içinde teslim edilmesi hedefleniyor. Vali Erkaya Yırık, kalan 12 bin konutun da 2021'in ortalarında teslim edileceğini belirtti.