KORKUT İHA Türkiye'nin havada ve karada yeni gözdesi! PKK'yı KORKUT'TU!

KORKUT-İHA TNSS; bağımsız elektro-optik gözetleme sistemi, uzaktan komuta yeteneği, şeritsiz mühimmat besleme mekanizması ve esnek sensör entegrasyon altyapısı sayesinde bütüncül ve maliyet etkin bir sistem çözümü oluşturmaktadır.

PKK'YA KORKU SALAN ÖZELLİKLER

KORKUT İHA 35mm Tek Namlulu Silah Sistemi, 'kara-hava savunma' olarak çok amaçlı kullanım için tasarlandı. Hedefi tespit ve hassas takibe alabilmesi için Bağımsız "Hassas Stabilize Yönlendirici'ye sahip.