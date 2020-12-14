14 Aralık 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri KORKUT İHA Türkiye'nin havada ve karada yeni gözdesi! PKK'yı KORKUT'TU!

KORKUT İHA Türkiye'nin havada ve karada yeni gözdesi! PKK'yı KORKUT'TU!

'nin savunma sanayideki önemli projelerinden biri de İHA oldu. 35mm , özellikle terör operasyonlarında hainlere korku salıyor. Kara hedeflerinde yüksek etkinlik kapasitesine sahip KORKUT İHA 35mm Tek Namlulu Silah Sistemi, özellikleriyle dikkat çekti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.12.2020
ABONE OL
KORKUT İHA Türkiye'nin havada ve karada yeni gözdesi! PKK'yı KORKUT'TU!

Türk Silahlı Kuvvetleri yurt içinde ve dışında terör örgütleriyle amansız mücadelesine devam ediyor. ve 'nın yanı sıra Karabağ'da da Türk savunma sanayisi ürünlerinin dünyanın takdirini kazanması dikkat çekmişti. 'nin yeni ürünlerinden biri de İHA 35mm .

HAVADA VE KARADA....

Türkiye'nin operasyon bölgelerinde konuşlanmak üzere, güncel çok alçak irtifa hava ve kara savunma ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanan 35mm Tek Namlulu Silah Sistemidir.

35mm 'ın () güç çarpanı olarak kullanımı ile çok alçak irtifa hava hedefleri (Küçük-Mini İHA) ve kara hedeflerine yüksek etkinlik kapasitesine sahiptir.

KORKUT-İHA TNSS; bağımsız elektro-optik gözetleme sistemi, uzaktan komuta yeteneği, şeritsiz mühimmat besleme mekanizması ve esnek sensör entegrasyon altyapısı sayesinde bütüncül ve maliyet etkin bir sistem çözümü oluşturmaktadır.

PKK'YA KORKU SALAN ÖZELLİKLER

KORKUT İHA 35mm Tek Namlulu Silah Sistemi, 'kara-hava savunma' olarak çok amaçlı kullanım için tasarlandı. Hedefi tespit ve hassas takibe alabilmesi için Bağımsız "Hassas Stabilize Yönlendirici'ye sahip.

Hedef setine göre ayarlanabilir tespit/takip algoritmaları ve silah atım hızı/60-550 atım/dakika. Maliyet etkin "Şeritsiz Mühimmat Besleme Mekanizması"

KORKUT İHA 35mm Tek Namlulu Silah Sistemi TP-T, HEI, ATOM, PM-AntiPersonel gibi farklı 35mm mühimmatlarla kullanıma uygunluk sağlayabiliyor.

• Sütre arkası hedeflere etkin
• Yüksek etkili menzil
• Yükseliş ekseninde -35 /+95 derece hareket sığası

UZAKTAN KOMUTA YETENEĞİ...

KORKUT-İHA TNSS; bağımsız elektro-optik gözetleme sistemi, uzaktan komuta yeteneği, şeritsiz mühimmat besleme mekanizması ve esnek sensör entegrasyon altyapısı sayesinde bütüncül ve maliyet etkin bir sistem çözümü oluşturmaktadır.

İŞTE ATOM 35 MM PARÇACIKLI MÜHİMMATLARI

tarafından geliştirilmiş dip tapalı 4 km Etkili Menzil (Maks. 12.5 km) zaman ayarlı akıllı mühimmattır. Parçacıklı Mühimmat ile birlikte kullanıldığında, etkinliği önemli ölçüde artmakta, söz konusu silahlar küçük ve hızlı hedeflere karşı etkinlik sağlayabilmektedir.

ATOM 35 mm Parçacıklı Mühimmat hassas zaman sayma ve ölçülen mühimmat çıkış hızına göre düzeltmeli zaman programlama yetenekleri sayesinde yüksek vuruş hassasiyetini yakalayabilmektedir.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
A400M retrofit faaliyetleri Türkiye'de yapılacak! İspanya'dan sonra bir ilk A400M RETROFİT FAALİYETLERİ TÜRKİYE'DE YAPILACAK! İSPANYA'DAN SONRA BİR İLK
Milli Muharip Uçak gün sayıyor! Avrupa'nın en iyisi olacak MİLLİ MUHARİP UÇAK GÜN SAYIYOR! AVRUPA'NIN EN İYİSİ OLACAK
İlk milli İHA motoru 30 bin uçuş saatini gördü İLK MİLLİ İHA MOTORU 30 BİN UÇUŞ SAATİNİ GÖRDÜ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA