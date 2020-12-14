KORKUT İHA Türkiye'nin havada ve karada yeni gözdesi! PKK'yı KORKUT'TU!
Türkiye'nin savunma sanayideki önemli projelerinden biri de KORKUT İHA oldu. 35mm Tek Namlulu Silah Sistemi, özellikle terör operasyonlarında hainlere korku salıyor. Kara hedeflerinde yüksek etkinlik kapasitesine sahip KORKUT İHA 35mm Tek Namlulu Silah Sistemi, özellikleriyle dikkat çekti.
Türk Silahlı Kuvvetleri yurt içinde ve dışında terör örgütleriyle amansız mücadelesine devam ediyor. Suriye ve Libya'nın yanı sıra Karabağ'da da Türk savunma sanayisi ürünlerinin dünyanın takdirini kazanması dikkat çekmişti. Türkiye'nin yeni ürünlerinden biri de KORKUT İHA 35mm Tek Namlulu Silah Sistemi.
HAVADA VE KARADA....
Türkiye'nin operasyon bölgelerinde konuşlanmak üzere, güncel çok alçak irtifa hava ve kara savunma ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanan 35mm Tek Namlulu Silah Sistemidir.
35mm Parçacıklı Mühimmat'ın (ATOM) güç çarpanı olarak kullanımı ile çok alçak irtifa hava hedefleri (Küçük-Mini İHA) ve kara hedeflerine yüksek etkinlik kapasitesine sahiptir.
KORKUT-İHA TNSS; bağımsız elektro-optik gözetleme sistemi, uzaktan komuta yeteneği, şeritsiz mühimmat besleme mekanizması ve esnek sensör entegrasyon altyapısı sayesinde bütüncül ve maliyet etkin bir sistem çözümü oluşturmaktadır.
PKK'YA KORKU SALAN ÖZELLİKLER
KORKUT İHA 35mm Tek Namlulu Silah Sistemi, 'kara-hava savunma' olarak çok amaçlı kullanım için tasarlandı. Hedefi tespit ve hassas takibe alabilmesi için Bağımsız "Hassas Stabilize Yönlendirici'ye sahip.
Hedef setine göre ayarlanabilir tespit/takip algoritmaları ve silah atım hızı/60-550 atım/dakika. Maliyet etkin "Şeritsiz Mühimmat Besleme Mekanizması"
KORKUT İHA 35mm Tek Namlulu Silah Sistemi TP-T, HEI, ATOM, PM-AntiPersonel gibi farklı 35mm mühimmatlarla kullanıma uygunluk sağlayabiliyor.
• Sütre arkası hedeflere etkin
• Yüksek etkili menzil
• Yükseliş ekseninde -35 /+95 derece hareket sığası
UZAKTAN KOMUTA YETENEĞİ...
KORKUT-İHA TNSS; bağımsız elektro-optik gözetleme sistemi, uzaktan komuta yeteneği, şeritsiz mühimmat besleme mekanizması ve esnek sensör entegrasyon altyapısı sayesinde bütüncül ve maliyet etkin bir sistem çözümü oluşturmaktadır.
İŞTE ATOM 35 MM PARÇACIKLI MÜHİMMATLARI
ASELSAN tarafından geliştirilmiş dip tapalı 4 km Etkili Menzil (Maks. 12.5 km) zaman ayarlı akıllı mühimmattır. Parçacıklı Mühimmat ile birlikte kullanıldığında, namlulu silahların etkinliği önemli ölçüde artmakta, söz konusu silahlar küçük ve hızlı hedeflere karşı etkinlik sağlayabilmektedir.
ATOM 35 mm Parçacıklı Mühimmat hassas zaman sayma ve ölçülen mühimmat çıkış hızına göre düzeltmeli zaman programlama yetenekleri sayesinde yüksek vuruş hassasiyetini yakalayabilmektedir.