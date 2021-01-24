Yeni yılın ilk atamasının Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 26 Ocak'ta düzenlenecek törenle yapılacağı ifade edilerek, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla da paylaştığı sosyal atama töreninde 2 bin 140 engelli, 1093 devlet korumasından yararlanan genç ile 370 şehit yakını, gazi ve gazi yakını olmak üzere toplam 3 bin 603 kişinin atama kurası gerçekleştirilecek" denildi.

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