HDP binasına terör operasyonu! PKK elebaşı Öcalan'ın posterleri tek tek indirildi

CHP'li Esenyurt Belediyesi tarafından HDP'nin Esenyurt İlçe Başkanlığı binasında yapılan dezenfekte çalışmaları sırasında skandal görüntüler ortaya çıktı. Belediye tarafından paylaşılan fotoğraflarda teöristbaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları görüntülendi. Bunun üzerine polis ekipleri ilçe binasına operasyon düzenledi. Görüntülerin ardından bir açıklama da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Bakan Soylu, "Demokrasinin istismarı her daim mümkündür.. AİHM kararları, Venedik kriterleri vs.. Batı istismara müsaade etmiyor, Ancak bizden istiyor. Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde buna müsaade edilmez..." dedi.

CHP'li Esenyurt Belediyesi, HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışması yaptı. Çalışma sırasında çekilen fotoğraflara iddiaya göre, terörist başı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları da yansıdı. Belediyenin bu fotoğrafları sosyal medyada paylaşması üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Gece saatlerinde ilçe binasına operasyon yapan polis, binada inceleme yaptı.

DUVARLARA TERÖRİSTBAŞININ POSTERLERİNİ ASMIŞLAR

İstanbul'un Esenyurt ilçesi HDP binasında dezenfekte çalışmaları yapan Belediye ekipleri çektikleri fotoğraflarla adeta PKK'nın hücre evini andıran o görüntüleri ortaya çıkardı. HDP Esenyurt İlçe binasında çok sayıda teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri görüntülendi.

SOYLU'DAN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından HDP binasının videosunu paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "23 Ocak 2021 Gece 23.30 Esenyurt HDP binası Demokrasinin istismarı her daim mümkündür.. AİHM kararları, Venedik kriterleri vs.. Batı istismara müsaade etmiyor, Ancak bizden istiyor. Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde buna müsaade edilmez..." açıklamasında bulundu.

Öte yandan Bakan Soylu'nun paylaştığı görüntüde, operasyonda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterlerinin indirildiği görüldü.

TORBALARCA EVRAKA EL KONULDU

Esenyurt Belediyesi tarafından HDP ilçe binasında yapılan dezenfekte çalışmaları esnasında çekilen fotoğraflarda terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a ait posterlerin sosyal medyaya yansımasıyla birlikte harekete geçen terörle mücadele ekipleri gece yarısı binaya operasyon düzenledi. Operasyon düzenlenen adreste yaklaşık 6 saat süren detaylı aramada binadan çıkartılan torbalarca evraka el konuldu.

Esenyurt Belediyesi, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda koronavirüs nedeniyle dezenfekte çalışması gerçekleştirmişti. Çalışma sırasında çekilen fotoğraflarda terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın posterlerinin sosyal medyada ortaya çıkmasıyla birlikte Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararı sonrası terörle mücadele ekipleri HDP ilçe binasında gece yarısı operasyon düzenledi. Operasyona çok sayıda ekip katılırken özel harekat polisleri de destek verdi.

HDP İLÇE BİNASINDA YAPILAN ARAMA 6 SAAT SÜRDÜ

Polis ekiplerinin 3 katlı binada yaptığı 6 saatlik detaylı arama sonrası torbalarca evrak toplanarak el konuldu.

Binada yapılan aramalar esnasında elektrik ekipleri binaya sağlanan akımlarda kontrol gerçekleştirdi. Operasyon esnasında bir mahalle sakini polis ekiplerine sokakta çay ikram etti. Operasyonda el konular evraklar araçlara yüklenerek incelenmek üzere emniyete götürüldü.

POŞET POŞET MALZEMEYE EL KONULDU

Gece yarısı başlayan operasyonda sabah 06.00'ya kadar ilçe binasında arama yapıldı. Binada bulunan her yeri arayan polis, örgütsel doküman olduğu değerlendirilen her şeye el koydu. Çok sayıda koli ve poşete konulan malzemeler incelenmek üzere emniyete götürüldü. Operasyon sırasında elektrik idaresi görevlileri de binanın elektrik saatlerinde inceleme yaptı. Arama işlemlerinin bitmesinin ardından polis 06.00 sıralarında ilçe binasından ayrıldı. Olayla ilgili çalışmanın sürdüğü öğrenildi.

HÜCRE EVİNİ ANDIRAN GÖRÜNTÜLERE TEPKİ YAĞDI

PKK terör örgütünün hücre evini andıran fotoğraflarda terörist başı Abdullah Öcalan'ın fotoğraf ve posterlerinin ilçe binasının birçok yerine asıldığı görüldü. Sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan biri olan HDP binasında çekilen fotoğraflara vatandaşlar büyük tepki gösterdi.