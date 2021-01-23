Son dakika: Başkan Erdoğan'a skandal sözler! CHP'li Dila Koyurga hakkında 8 aydır dava açılmadı

CUMHURİYET, BİRGÜN VE TELE-1'DEN ALGI OPERASYONU

Sosyal medya hesabında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ağza alınmayacak küfürler eden ve söz konusu küfürler nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulan Dila Koyurga'nın beraatını haberleştiren Cumhuriyet, Birgün ve Tele1, Koyurga'nın halkı kin ve düşmanlık suçundan değil cumhurbaşkanına hakaretten beraat ettiğini yazarak algı oyununa girişti. Oysa gerçek farklıydı. Dila Koyurga hakkında 26 Mayıs'ta Cumhurbaşkanına hakaretten suç duyurusunda bulunulmasına rağmen bu konuyla ilgili 8 aydır dava bile açılmadı.

Erdoğan'a sosyal medya hesabından galiz küfürler eden CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri ve Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga hakkında cumhurbaşkanına hakaret suçundan henüz bir işlem yapılmazken Cumhuriyet, Birgün ve Tele1, Koyurga'nın başka bir davadan aldığı beraatını cumhurbaşkanına hakaret suçundan almış gibi haberleştirerek algı oyununa girişti. Cumhuriyet, Birgün ve Tele1, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ağza alınmayacak küfürler eden Dila Koyurga'nın söz konusu küfürlerinden dolayı yargılandığı davadan beraat ettiği şeklinde yalan haber servis etti. Gerçek ise bambaşka çıktı. Koyurga'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başbakanlığı döneminde ettiği küfürlerden dolayı değil 15 Temmuz paylaşımları nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan beraat ettiği öğrenildi.