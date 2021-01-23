Son dakika: Başkan Erdoğan'a skandal sözler! CHP'li Dila Koyurga hakkında 8 aydır dava açılmadı
Son dakika haberine göre İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı; CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri ve Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga’nın Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a Başbakan olduğu dönemde yaptığı hakaret ve küfür ettiği gerekçesiyle başlatılan soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Dila Koyurga hakkında 26 Mayıs'ta Cumhurbaşkanına hakaretten suç duyurusunda bulunulmasına rağmen bu konuyla ilgili 8 aydır dava bile açılmadı. Dila Koyurga'nın; 15 Temmuz paylaşımları nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan yargılandığı davanın ilk duruşmasında da beraat ettiği bildirildi. İzmir 25. Asliye Ceza Mahkemesi; Dila Koyurga’nın paylaşımlarıyla suçun yasal unsurlarının oluşmadığına karar verdi.
CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri ve Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dika Koyurga'nın; Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret ve küfür ettiği gerekçesiyle başlatılan soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Dila Koyurga'nın beraatını haberleştiren Cumhuriyet, Birgün ve Tele1, Koyurga'nın halkı kin ve düşmanlık suçundan değil cumhurbaşkanına hakaretten beraat ettiğini yazarak algı oyununa girişti. Oysa gerçek farklıydı. Dila Koyurga hakkında 26 Mayıs'ta Cumhurbaşkanına hakaretten suç duyurusunda bulunulmasına rağmen bu konuyla ilgili 8 aydır dava bile açılmadı.
8 AYDIR DAVA AÇILMADI
Dila Koyurga hakkında 26 Mayıs'ta Cumhurbaşkanına hakaretten suç duyurusunda bulunulmasına rağmen bu konuyla ilgili 8 aydır dava bile açılmadığı da öğrenildi. Dila Koyurga'nın; 15 Temmuz paylaşımları nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan yargılandığı davanın ilk duruşmasında da beraat ettiği öğrenildi.
İNAL: 26 MAYIS'TAN BU YANA İŞLEM YAPILMADI
Avukat Mustafa Doğan İnal da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dila Koyurga hakkında bazı twitlerinden dolayı Türk Ceza Kanunu 216. Maddesinde yer alan "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan dava açıldığını ve Koyurga'nın ilk celsede beraat ettiğini söyledi. İnal, cumhurbaşkanına hakaretten 26 Mayıs'ta Koyurga hakkında suç duyurusunda bulunulmasına rağmen bir işlem yapılmadığı ifade etti. İnal; "Kimse yargı yavaş demesin! Bu ve benzer twitlerin bir kısmı için TCK 216'dan dava açılıp ilk celse beraat verildi, cumhurbaşkanımıza hakaretler için 26 Mayıs'ta suç duyurusu yapılmasına rağmen bugüne kadar dava bile açılmadı. Başka bir şey demeye gerek var mı?" ifadelerini kullandı.
HAKARET VE KÜFÜRLER HAKKINDA KOVUŞTURMAYA OLMADIĞINA KARAR VERİLDİ
Koyurga'nın; Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Başbakan olduğu dönemde yaptığı hakaret ve küfür ettiği gerekçesiyle başlatılan soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.
BAŞSAVCILIK: 15-18 YAŞLARI ARASINDA PAYLAŞIMDA BUL UNDU, ZAMANAŞIMI VAR
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı; Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel'in şüpheli Dila Koyurga'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter şahsi hesabından yaptığı ve Erdoğan'ın Başbakan olduğu dönemde iken yaptığı hakaret ve küfürlere ilişkin suç duyurusunu sonuçlandırdı. Başsavcılık; Dila Koyurga'nın 2 Haziran 2013 tarihinde yaptığı "İç savaş yarattın o. çocuğu Tayyip istifa", 16 Haziran 2013 tarihinde yaptığı "O.Ç. Tayyip öyle ayrıştırdı ki insanları, ya dinci olacaksın yada Atatürkçü, Bunu da mı sana soracağız, hepsi gerektiği kadar var şükür" şeklindeki paylaşımlarını inceledi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı; şüpheli Dila Koyurga'nın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik küfür ve hakaret ettiği dönemde yaşınının 15-18 yaş grubu içinde olduğunu, 5237 sayılı kanunun 66-1 bendi uyarınca 8 yıllık dava soruşturma zaman aşımı süresinin aynı yasanın 66/2 fıkrası uyarınca 15-18 yaş grubu çocuklar için 2/3'nün geçmesiyle dolacağı yasal düzenlemesi dikkate alındığında 15-18 yaş grubundaki çocuklar için 5237 sayılı TCK'nunda öngörülen 5 yıl 4 aylık zaman aşımı sürmesinin şikayet tarihi itibarıyla dolmuş olduğu, bu süre içinde zamanaşımını durduran veya kesen herhangi bir işlemin de yapılmamış olduğunun tespit edildiğine dikkat çekildi.
BAŞSAVCILIK; DİLA KOYURGACI HAKKINDA KOVUŞTURMANIN YER OLMADIĞINA KARAR VERDİ
Başsavcılık; şüpheli Dila Koyurga'nın suçtan dolayı kamu adına kovuşturma yer olmadığına karar verdi.
15 TEMMUZ PAYLAŞIMLARINDAN DOLAYI YARGILANDIĞI DAVANIN İLK DURUŞMADA DA BERAAT ETTİ
Dila Koyurga'nın; 15 Temmuz paylaşımları nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan yargılandığı davanın ilk duruşmasında da beraat ettiği bildirildi. İzmir 25. Asliye Ceza Mahkemesi; Dila Koyurga'nın paylaşımlarıyla suçun yasal unsurlarının oluşmadığına karar verdi. Mahkeme kararında; "Söz konusu atılı suçun yasal unsurları oluşmadığından CMK'nun 223/2 maddesi gereğince sanığın (Dila Koyurga) atılı suçtan beraatine karar verildi" denildi.
CUMHURİYET, BİRGÜN VE TELE-1'DEN ALGI OPERASYONU
Sosyal medya hesabında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ağza alınmayacak küfürler eden ve söz konusu küfürler nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulan Dila Koyurga'nın beraatını haberleştiren Cumhuriyet, Birgün ve Tele1, Koyurga'nın halkı kin ve düşmanlık suçundan değil cumhurbaşkanına hakaretten beraat ettiğini yazarak algı oyununa girişti. Oysa gerçek farklıydı. Dila Koyurga hakkında 26 Mayıs'ta Cumhurbaşkanına hakaretten suç duyurusunda bulunulmasına rağmen bu konuyla ilgili 8 aydır dava bile açılmadı.
Erdoğan'a sosyal medya hesabından galiz küfürler eden CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri ve Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga hakkında cumhurbaşkanına hakaret suçundan henüz bir işlem yapılmazken Cumhuriyet, Birgün ve Tele1, Koyurga'nın başka bir davadan aldığı beraatını cumhurbaşkanına hakaret suçundan almış gibi haberleştirerek algı oyununa girişti. Cumhuriyet, Birgün ve Tele1, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ağza alınmayacak küfürler eden Dila Koyurga'nın söz konusu küfürlerinden dolayı yargılandığı davadan beraat ettiği şeklinde yalan haber servis etti. Gerçek ise bambaşka çıktı. Koyurga'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başbakanlığı döneminde ettiği küfürlerden dolayı değil 15 Temmuz paylaşımları nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan beraat ettiği öğrenildi.
TCK 216'DAN BERAAT ETTİ, 8 AY OLDU DAVA AÇILMADI
CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri ve Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga'nın, sosyal medya hesabında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ağır hakaretlerde bulunduğu ve Erdoğan'a küfrettiği ortaya çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel ise Dila Koyurga hakkında kamu görevlisine hakaret ettiği gerekçesiyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na 26 Mayıs'ta suç duyurusunda bulunmuştu. Cumhurbaşkanına ettiği küfürler ortadayken Koyurga hakkındaki suç duyurusunun üzerinden 8 ay geçmesine rağmen bir işlem yapılmadığı öğrenildi.