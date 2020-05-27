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Son dakika: Başkan Erdoğan'a hakaret eden CHP'li Dila Koyurga hakkında karar verildi

Son dakika haberleri... İzmir Karabağlar Belediye , Başkan Erdoğan'a hakaretten gözaltına alınmıştı. CHP Karabağlar Meclis Üyesi Dila Koyurga, ev hapsi kararıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Giriş Tarihi: 27.05.2020
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CHP'Lİ DİLA KOYURGA HAKKINDA KARAR VERİLDİ

Başkan 'a, Başbakan olduğu dönemde sosyal medya üzerinden hakaret ettiği öne sürülen Karabağlar Belediye , gözaltına alınmıştı.

CHP'Lİ KOYURGA HAKKINDA KARAR VERİLDİ

Karabağlar Meclis Üyesi Dila Koyurga, ev hapsi kararıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Karabağlar Belediyesi Meclis Üyesi Dila Koyurga, emniyete giderek ifade için başvurdu. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltında bulunan Dila Koyurga, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Nöbetçi hakimlikte, hakim karşısına çıkan Koyurga, konutunu terk etmemek şartıyla, ev hapsi şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Koyurga'nın 'ın 2013 yılında, başbakan olduğu dönemde hakaret içerikli sosyal medya mesajları olduğu öne sürülmüş, Koyurga hakkında Cumhurbaşkanlığı avukatlarınca suç duyurusunda bulunulmuştu.

Son dakika: CHP'li Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga gözaltında! Başkan Erdoğan'a hakaret etmişti SON DAKİKA: CHP'Lİ BELEDİYE MECLİS ÜYESİ DİLA KOYURGA GÖZALTINDA! BAŞKAN ERDOĞAN'A HAKARET ETMİŞTİ
Son dakika: Başkan Erdoğan kendisine küfür ve hakaret eden 5 CHP’li hakkında suç duyurusunda bulundu SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN KENDİSİNE KÜFÜR VE HAKARET EDEN 5 CHP’Lİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
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