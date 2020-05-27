Son dakika: Başkan Erdoğan'a hakaret eden CHP'li Dila Koyurga hakkında karar verildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakan olduğu dönemde sosyal medya üzerinden hakaret ettiği öne sürülen Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga, gözaltına alınmıştı.

CHP'Lİ KOYURGA HAKKINDA KARAR VERİLDİ

CHP Karabağlar Meclis Üyesi Dila Koyurga, ev hapsi kararıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Karabağlar Belediyesi Meclis Üyesi Dila Koyurga, emniyete giderek ifade için başvurdu. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltında bulunan Dila Koyurga, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Nöbetçi hakimlikte, hakim karşısına çıkan Koyurga, konutunu terk etmemek şartıyla, ev hapsi şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Koyurga'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2013 yılında, başbakan olduğu dönemde hakaret içerikli sosyal medya mesajları olduğu öne sürülmüş, Koyurga hakkında Cumhurbaşkanlığı avukatlarınca suç duyurusunda bulunulmuştu.