Son dakika: Başkan Erdoğan’a hakaret eden CHP'li Dila Koyurga hakkında flaş gelişme
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan’a hakaret eden ve 15 Temmuz paylaşımları nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan yargılandığı davanın ilk duruşmasında beraat eden CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri ve Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga’nın mahkeme sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel’in TCK 125 maddesi kapsamında ilk dilekçeye ek olarak TCK 299 maddesi kapsamında Cumhurbaşkanına hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyette bulunulduğu öğrenildi. Ayrıca Avukat Ahmet Özel’in; şüpheli Dila Koyurga hakkında TCK 299 kapsamında Cumhurbaşkanına hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusuna ilişkin soruşturma açılması bekleniyor. Bu doğrultuda gerekçeli kararın yazılmasına müteakiben istinaf yoluna başvuru yapılacak.
SON DAKİKA HABERİ: Dila Koyurga hakkında 26 Mayıs'ta Cumhurbaşkanına hakaretten suç duyurusunda bulunulmasına rağmen bu konuyla ilgili 8 aydır dava bile açılmamıştı.
Başkan Erdoğan'a hakaret eden CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri ve Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga'nın mahkeme sürecinde yeni bir gelişme yaşandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel tarafndan gerekli adımlar atıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklama şöyle;
Sulh Ceza Hâkimliğinin 2020/303 D.iş sayılı kararıyla şüpheli hakkında 27 Mayıs 2020 tarihinde 'elektronik kelepçe takılarak konutu terk etmemek' adli kontrol tedbiri kararı verilmiştir. Bu karar 5 Haziran 2020 tarihinde yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrole çevrilmiştir.
"GEREKÇELİ KARARIN ARDINDAN İSTİNAF YOLUNA BAŞVURULACAK"
"Soruşturma sonunda 8 Haziran 2020 tarihli iddianame ile İzmir 23. Asliye Ceza Mahkemesinin 2020/443 esasına kayden dava açılmış ise de, 21 Ocak 2021 tarihli ilk duruşmada suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verilmiştir. Bu karara karşı Başsavcılığımız tarafından istinaf yoluna başvurmak üzere 22.01.2021 tarihinde süre tutum dilekçesi verilmiş olup, gerekçeli kararın yazılmasına müteakiben istinaf yoluna başvurulacaktır."
"(...) Cumhuriyet Başsavcılığımız, hukukun üstünlüğü ilkesinin rehberliğinde, kanunların çizdiği çerçeve içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirerek soruşturmalarına devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
"KARARA YÖNELİK İTİRAZDA BULUNULMAMIŞTIR" İDDİASI
Öte yandan; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın; "8 Haziran 2020 tarihinde Ek Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar verilmiştir. Bu karar, Sayın Cumhurbaşkanımızın vekiline 13 Haziran 2020 tarihinde elektronik tebligat yoluyla usulüne uygun şekilde tebliğ edilmiş, karara yönelik herhangi bir itirazda bulunulmamıştır" şeklindeki ifadelerine cevap geldi.
ŞÜPHELİ DİLA KOYUNCU HAKKINDA TCK 299 KAPSAMINDA CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇ DUYURUSU YAPILDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel'in TCK 125 maddesi kapsamında ilk dilekceye ek olarak TCK 299 maddesi kapsamında Cumhurbaşkanına hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na sikayette bulunulduğu öğrenildi.
Cumhurbaşkanı avukatının TCK 125 maddesi kapsamındaki takipsizliğe TCK 299 maddesi kapsamında Cumhurbaşkanına hakaret suçunu şikayet ettiği olunduğu gerekçesiyle itiraz etmediği bildirildi.
İŞTE O SUÇ DUYURUSU
Ahmet Özel'in 27 Mayıs 2020 tarihinde İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı başvuru şöyle:
"Dila Koyurga suça konu paylaşım suçu öğrendiğimiz tarihte yayında/ulaşılabilir olmasından dolayı devam eden eylem nedeniyle TCK'nın 299. maddesi gereğince Cumhurbaşkanına hakaret suçu gerçekleşmiş olup şüphelinin suç teşkil eden paylaşımlarının ekran görüntüleri tarafımızca alınıp delil olarak sunulmuş olsa da şüpheli tarafından daha sonra hesabından kaldırılmıştır. Ancak tarafımızca sunulan deliller güncel olup suç tarihi de 26 Mayıs 2020 tarihidir. Yukarıda arz ve izah olunan ve savcılığınızca re'sen gözetilecek diğer hususlar muvacehesinde, özel hukuka ilişkin haklarımız mahfuz kalmak kayıt ve şartıyla; TCK'nun 299 maddesinde hükmü bulunan Cumhurbaşkanına hakaret suçu gereğince şüpheli hakkında soruşturma yapılarak kamu davası açıkmasını ve açılacak olan davaya müdahil olarak kabulümüzü saygıyla talep ederim." Başkan Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel'in; şüpheli Dila Koyurga hakkında TCK 299 kapsamında Cumhurbaşkanına hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusuna ilişkin soruşturma açılması bekleniyor.
İŞTE İSTİNAFA GİDİLECEK OLAYIN İDDİANAMESİ