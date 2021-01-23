Son dakika: Başkan Erdoğan’a hakaret eden CHP'li Dila Koyurga hakkında flaş gelişme

İŞTE O SUÇ DUYURUSU

Ahmet Özel'in 27 Mayıs 2020 tarihinde İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı başvuru şöyle:

"Dila Koyurga suça konu paylaşım suçu öğrendiğimiz tarihte yayında/ulaşılabilir olmasından dolayı devam eden eylem nedeniyle TCK'nın 299. maddesi gereğince Cumhurbaşkanına hakaret suçu gerçekleşmiş olup şüphelinin suç teşkil eden paylaşımlarının ekran görüntüleri tarafımızca alınıp delil olarak sunulmuş olsa da şüpheli tarafından daha sonra hesabından kaldırılmıştır. Ancak tarafımızca sunulan deliller güncel olup suç tarihi de 26 Mayıs 2020 tarihidir. Yukarıda arz ve izah olunan ve savcılığınızca re'sen gözetilecek diğer hususlar muvacehesinde, özel hukuka ilişkin haklarımız mahfuz kalmak kayıt ve şartıyla; TCK'nun 299 maddesinde hükmü bulunan Cumhurbaşkanına hakaret suçu gereğince şüpheli hakkında soruşturma yapılarak kamu davası açıkmasını ve açılacak olan davaya müdahil olarak kabulümüzü saygıyla talep ederim." Başkan Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel'in; şüpheli Dila Koyurga hakkında TCK 299 kapsamında Cumhurbaşkanına hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusuna ilişkin soruşturma açılması bekleniyor.

İŞTE İSTİNAFA GİDİLECEK OLAYIN İDDİANAMESİ

















