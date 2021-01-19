AŞILAMADA 2. ADIM BAŞLADI

Aşılama programının birinci aşamasının ikinci adımına geçildi. Bugünden itibaren huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlarla onların bakımından sorumlu kişiler aşılanmaya başlandı.

Sağlık çalışanlarının ilk doz aşılarının tamamlanma aşamasına gelmesiyle programın 1. aşamasının 2. adımı bugün itibarıyla başladı.





Bu kapsamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı resmi ve özel huzurevleri, engelli bakım merkezleri ve korumaevleri gibi kuruluşlarda kalan kişiler ve personele Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşısının ilk dozu yapılıyor.

Bir haftada tamamlanması planlanan programda, resmi ve özel bakımevlerindeki 18 bin 450 personel ile 30 bin engelli, resmi ve özel huzurevlerindeki 14 bin 470 personel ile 24 bin 200 yaşlı olmak üzere toplam 87 bin 120 kişi aşılanacak.

"COVID-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre birinci aşamada yer alan sağlık çalışanlarının aşılanmasına devam ediliyor. 833 bini aşkın sağlık çalışanına koronavirüs aşısının ilk dozu uygulandı.

AŞILAMADA BUGÜNDEN İTİBAREN YENİ ADIM ATILDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 il sağlık müdürü ile video konferans yöntemiyle görüştü ve aşılama takvimine ilişkin talimatlarını aktardı.

Bakan Koca, sağlık çalışanlarından 830 bin kişinin aşının ilk dozunu olduğunu ifade etti.

"Sağlık çalışanlarımıza yönelik yapılan aşılamayı Çarşamba günü itibariyle bitirelim istiyoruz. Çünkü Bilim Kurulumuzun hazırladığı plan çerçevesinde bizim aşamaları hızla takip ederek yol almamız gerekiyor" diyen Sağlık Bakanı Koca, hastalık gibi bazı istisnai durumlar sebebiyle aşısını yaptıramayan sağlık çalışanlarının sürecin devamında aşı yaptırabileceğini de sözlerine ekledi.

Aşılama programının birinci aşamasının ikinci adımına geçileceğini belirten Bakan Koca, bugünden itibaren huzurevleri, engelli ve bakımevlerinde aşılamaya başlamak istediklerini ifade etti.

Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Bütün illerde bizim bu organizasyonu güçlü şekilde yapmamız önemli. Özellikle huzurevi, bakımevi ve engelli evlerini hafta sonuna kadar tamamlamaya gayret edelim.

* Yerinde yapılan aşıdan sonra, olabilecek alerjik ve benzeri reaksiyonlara gerektiğinde müdahale etmeleri için sağlık ekibinin 1 saat kadar beklemesi gerekir.

90 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARIN DA AŞILANMASINA BAŞLANDI

Bugünden itibaren 90 yaşının üstündeki vatandaşları da aşılamak istediklerini kaydeden Bakan Koca, "90 yaş üstü vatandaşlarımızı sağlık kuruluşlarına getirmeden; aşılamalarını evinde, yerinde organize etmenizi istiyoruz" dedi.

Koca, açıklamasında "Sağlık ekibinin gerektiğinde müdahale yapabilecek nitelikte olması ve acil durum ekipmanıyla birlikte eve giderek yapması son derece önemli. Bunun takvimini de Cumartesi ve Pazar dahil olmak üzere hafta sonu tamamlamış olalım" ifadelerine yer verdi.

AŞILAMADA 1 MİLYONA YAKLAŞILIYOR

Tüm hızıyla devam eden aşılama sürecinde 833 bini aşkın sağlık çalışanı aşı oldu. Yakında 1 milyona ulaşacak aşılama 28 günde iki doz halinde yapılıyor.

Aşı olanların sayıları https://covid19asi.saglik.gov.tr/ anlık güncelleniyor.

AŞIDA ÖNCELİKLİ GRUPLAR

Aşılar yaş, kronik rahatsızlık ve çalışılan sektöre göre 4 aşamada uygulanacak.

Önce sağlık çalışanları ve 65 yaş üstündekiler, ardından riskli ve kritik işlerde çalışanlar aşılanacak. Sonra kronik hastalardan başlanarak 18 yaşından büyük herkes aşılanacak.

Birinci aşama, 65 yaş ve üstündekilerle tamamlanacak.

İkinci aşamada sıra kritik görev ve sektördekilere gelecek. Savunma, emniyet ve adalet personeli, zabıtalar, özel güvenlikçiler aşılanacak. Öğretmenler ile gıda ve taşımacılık sektörü çalışanları da bu grupta yer alıyor. İkinci aşamada 65 yaş altındakiler de aşılanmaya başlanacak.

Üçüncü aşamada ilk olarak 18 ile 49 yaş arasında kronik rahatsızlığı olanlara aşı yapılacak. Sağlık sorunu olmayan diğer kişiler de yaş sırasına göre aşılanacak.

18 yaşından küçükler şimdilik aşı takviminde yer almıyor.

Sırası geldiği halde aşı yaptırmayanlar ise aşı olmak isterlerse diğer grupların tamamlanmasını bekleyecek. 4. aşamada bu kişiler aşılanacak.

TÜRKİYE AŞILAMADA İLK 10'A GİRDİ

Türkiye'de koronavirüs aşılaması 14 Ocak'ta başladı. Türkiye birkaç gün içinde, uzun bir süredir aşılama yapan Fransa, Danimarka, Arjantin gibi ülkeleri geride bıraktı.

En çok aşı uygulayan ilk 10 ülke arasına girdi. Aşılamanın en yoğun olduğu yerlerden biri Ankara Şehir hastanesi.