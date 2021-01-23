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Başkan Erdoğan, Dış Politika Değerlendirme Toplantısı'na başkanlık etti

Başkan , Dış Politika Değerlendirme Toplantısı'na başkanlık etti. Önemli toplantıya Dışişleri Bakanı , Milli Savunma Bakanı , Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

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Giriş Tarihi: 23.01.2021 Güncelleme Tarihi: 23.01.2021
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Başkan Erdoğan, Dış Politika Değerlendirme Toplantısı'na başkanlık etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dış Politika Değerlendirme Toplantısı'na başkanlık etti.

Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

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