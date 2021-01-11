3 bin vaka sayısı 300'e düştü! Kocaeli'de harita yeşile döndü





Kent sakinleri koronavirüs tedbirlerine uyarken, kısıtlamaların devam etmesi gerektiğini belirtti. Tedbirlerin biraz daha uzamasından yana olduğunu söyleyen Nahit Hacıoğlu, "İnsanlarımız ölümlü vakaların artmasından sonra tedbirleri artırdılar, çünkü bu kurallara uymak zorundayız. Bu tedbirlerin biraz daha uzamasından yanayım. İnsanlarımız maske de takıyor, kurallara da uyuyor; böyle giderse bir an önce sağlığımıza kavuşacağız. Çok daha iyi günler bizi bekliyor diye düşünüyorum" dedi.