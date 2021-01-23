CHP’den neden TSK’yı hedef alıyor? Geçmişten bugüne CHP-Ordu ilişkisi

İşte ne olduysa o günden sonra oldu. CHP, orduyu hedef alarak Mehmetçiği siyasi malzeme konusu yaptı. Türkiye silahsız ve silahlı insansız hava araçları ile hem sınır ötesinde hem de yurt içinde birçok başarılı operasyona imza attı, atıyor. Türk mühendisler tarafından üretilen SİHA ve İHA'lar teröristlere göz açtırmıyor, Mehmetçiğin ise işini kolaylaştırıyordu. Ana muhalefet partisi ne mi yaptı. Yerli ve milli olana karşı çıkmaktan vagzeçmedi hiç bir zaman. Bunun adı kimi zaman köprü oldu kimi zaman yol kimi zaman da SİHa ve İHA.