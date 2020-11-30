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Türkiye salgın döneminde büyümede olumlu ayrıştı! OECD ülkeleri arasında büyüme gösteren tek ülke oldu

, yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği yıllık bazda yüzde 6,7'lik performansla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü () ülkeleri arasında büyüme kaydeden tek ülke oldu. Şili, ve , büyüme verisi açıklananlar arasında ekonomileri en fazla daralan OECD ülkeleri oldu.

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 30.11.2020 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020
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Türkiye salgın döneminde büyümede olumlu ayrıştı! OECD ülkeleri arasında büyüme gösteren tek ülke oldu

AA muhabirinin ve İstatistik Kurumu () verilerinden derlediği bilgilere göre, salgınla mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalarla yılın ilk yarısında keskin düşüşler gösteren gayri safi yurt içi hasıla (GSYH), üçüncü çeyrekte OECD ülkeleri için yüzde eksi 4,1 olarak hesaplandı. Söz konusu dönemde ekonomik daralma Avrupa Birliğinde yüzde 4,3, Avro Bölgesi'nde yüzde 4,4 şeklinde kayıtlara geçti.

OECD ülkelerinden Norveç üçüncü çeyrekte yüzde 0,1, yüzde 1,3, yüzde 1,4, Litvanya yüzde 1,7, Polonya yüzde 2 küçüldü.

büyüme verisi açıklanan OECD ülkelerinden ekonomisi en fazla daralanlar ise yüzde 10,3 ile Şili, yüzde 9,6 ile ve yüzde 9,5 oldu.

Öte yandan üçüncü çeyrekte ABD ekonomisi yüzde 2,9 ve ekonomisi yüzde 3,9 küçülürken, 'da da geçici büyüme oranı yüzde eksi 4 olarak hesaplandı.

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE TOPARLANMA İŞARETLERİ

Türkiye ekonomisi ise yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyürken, ikinci çeyrekte ise salgının etkisiyle yüzde 9,9 daralmıştı. Ekonomi normalleşme adımlarının atıldığı üçüncü çeyrekte ise yüzde 6,7 büyüme kaydetti. Böylece Türkiye, üçüncü çeyrek büyüme verisi açıklanan OECD ülkeleri arasında pozitif büyüme kaydeden tek ülke oldu.

Ayrıca ilk Kovid-19 vakalarının görülmeye başlandığı ve OECD üyesi olmayan de salgın sonrası ekonomik toparlanmasını sürdürerek, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,9 büyüme gösterdi. OECD verilerine göre bazı ülke ve ülke gruplarının açıklanan üçüncü çeyrek büyüme oranları şöyle:

Ülke-ülke grupları Büyüme oranı (%)

Türkiye** 6,7

Norveç -0,1*

Güney Kore -1,3

İsrail -1,4

Litvanya -1,7

Polonya -2

Slovakya -2,2*

Hollanda -2,5*

İsveç -2,7

Finlandiya -2,8

ABD -2,9

Letonya -3,1

Danimarka -3,4

Fransa -3,9

Almanya -4*

OECD -4,1

-4,3

Avro Bölgesi -4,4

-4,6*

-4,7

İtalya -4,7

Belçika -5,1*

-5,3

Çek Cumhuriyeti -5,8

Portekiz -5,8

Japonya -5,9

Meksika -8,6

-8,7*

-9,5

Birleşik Krallık -9,6

Şili -10,3

BAKAN VARANK'TAN FLAŞ AÇIKLAMA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye ekonomisinin, salgın sonrası 3'üncü çeyrekte yüzde 6,7 büyümeyi başardığını belirterek, "Hedefimiz, büyümeyi sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde sürdürmek" dedi.

Bakan Varank Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye sağlam bir üretim altyapısına sahip. Üretimin ve ertelenen talebin de katkısıyla salgın sonrası 3'üncü çeyrekte yüzde 6,7 büyümeyi başardık. Pandeminin seyrine bağlı olarak önümüzdeki dönemi planlıyoruz. Hedefimiz, büyümeyi sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde sürdürmek" ifadesini kullandı.

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